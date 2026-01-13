Suben las apuestas a un recorte anticipado de tasas de la Fed tras los datos de inflación

13 ene (Reuters) - Los operadores subieron ⁠el martes ⁠sus apuestas a que la Reserva Federal ⁠podría ‌no esperar ​hasta que termine en mayo ​el mandato del ‌presidente de la ‌Fed, Jerome Powell, ​antes de recortar las tasas de nuevo, luego de que la Oficina de Estadísticas Laborales informó que los ⁠precios al consumidor subyacentes subieron un ​poco menos de lo esperado el mes pasado.

Los operadores siguen pensando que un recorte en junio, después de ⁠que Powell ya no sea ​presidente, es el resultado más probable, pero tras los ‍datos, se estimó una probabilidad de aproximadamente el 42% de un recorte en abril, frente ​al 38% antes de los datos.

(Reportaje de Ann Saphir. Edición en ‍español de Juana Casas)