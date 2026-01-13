Suben las apuestas a un recorte anticipado de tasas de la Fed tras los datos de inflación
13 ene (Reuters) - Los operadores subieron el martes sus apuestas a que la Reserva Federal podría no esperar hasta que termine en mayo el mandato del presidente de la Fed, Jerome Powell, antes de recortar las tasas de nuevo, luego de que la Oficina de Estadísticas Laborales informó que los precios al consumidor subyacentes subieron un poco menos de lo esperado el mes pasado.
Los operadores siguen pensando que un recorte en junio, después de que Powell ya no sea presidente, es el resultado más probable, pero tras los datos, se estimó una probabilidad de aproximadamente el 42% de un recorte en abril, frente al 38% antes de los datos.
(Reportaje de Ann Saphir. Edición en español de Juana Casas)