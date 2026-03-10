Suben los precios de los carburantes en España ante la guerra en Oriente Medio

Los carburantes en las gasolineras se encarecieron notablemente en España desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, con una subida que supera el 22% en el caso del diésel, informó el Ministerio para la Transición Ecológica.

El precio del litro de diésel ha pasado de 1,435 euros el 27 de febrero, la víspera del inicio de la guerra, a 1,759 euros el 9 de marzo, un incremento del 22,6%, según los datos publicados a diario del precio medio en las estaciones de servicio del país.

El litro de gasolina sin plomo, por su parte, se elevó de 1,525 euros a 1,71 euros en el mismo periodo, un aumento del 12,1%.

Tras haber subido con fuerza en los últimos días, las cotizaciones del petróleo registraban una fuerte caída el martes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que la guerra "Terminará pronto" y que levantaría las sanciones relacionadas con el petróleo a algunos países.

España, que prácticamente no dispone de reservas de petróleo, importa la mayor parte del que consume de América del Norte y del Sur, así como de África.

"Lo que va a hacer el Gobierno español es proteger a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores, como ya hicimos en el caso de la guerra de Ucrania", garantizó el lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en declaraciones difundidas en su cuenta de X.

"Tenemos claras cuáles son las medidas que pueden implementarse y vamos a ir poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación", agregó.