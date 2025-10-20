Suben precios de exportación del trigo ruso; analistas elevan estimación de envíos para octubre

MOSCÚ, 20 oct (Reuters) - Los precios de exportación del trigo ruso subieron la semana pasada ante la fortaleza del rublo y la demanda sostenida de los importadores, mientras los analistas elevaban sus estimaciones de exportación para octubre.

El precio del trigo ruso con un contenido proteínico del 12,5% para entrega franco a bordo (FOB) a fines de noviembre o inicios de diciembre se situó en US$231 la tonelada métrica a fines de la semana pasada, US$2 más que la semana anterior, dijo Dmitry Rylko, director de la consultora IKAR.

"En gran medida, esto (el aumento de precios) se debe a la ralentización de la firma de contratos de exportación en medio del fortalecimiento del rublo", dijo Rylko.

La semana pasada, el rublo alcanzó sus niveles más altos desde julio frente al dólar y el euro, debido a la ralentización de las importaciones y el aumento de las ventas en divisas por parte de las empresas exportadoras.

La consultora Sovecon estimó el precio del trigo ruso con un contenido proteínico del 12,5% entre US$230 y US$231 la tonelada FOB, frente a los US$230-US$232 la tonelada de la semana anterior.

Los analistas prevén un aumento de los envíos, debido en parte a la mejora de las condiciones meteorológicas en los puertos. Varias licitaciones internacionales la semana pasada, así como la compra de trigo francés por parte de la egipcia Future of Egypt, confirman una demanda bastante elevada por parte de los importadores.

"Creemos que la demanda de los importadores sigue siendo elevada en comparación con hace unos meses", afirmó Sovecon en una nota semanal.

Sovecon aumentó su estimación de las exportaciones de trigo de octubre en 0,1 millones de toneladas, hasta 5,1 millones de toneladas. IKAR también elevó su estimación para las exportaciones de octubre a 5 millones de toneladas desde los más de 4,5 millones de toneladas de la semana pasada.

"Si no se producen interrupciones importantes en los últimos diez días del mes, probablemente se alcanzarán los 5 millones de toneladas o más", declaró Rylko.

La semana pasada, el ministerio de Agricultura ruso reafirmó su previsión para la cosecha de cereales de 2025 en 135 millones de toneladas.

La recolección de grano ha finalizado en el 91% de la superficie plantada y ha llegado a unos 132 millones de toneladas.

La ministra de Agricultura, Oksana Lut, dijo el 15 de octubre que se esperaba que las exportaciones de grano de la actual temporada alcanzaran los 50 millones de toneladas.

La cosecha en Siberia y la siembra de los cultivos de invierno en todo el país van con retraso, mientras que se ha declarado el estado de emergencia en varios distritos de las regiones de Omsk y Novosibirsk debido a las nevadas.

Sin embargo, según los analistas de Sovecon, el tiempo está mejorando. (Reporte de Olga Popova; Editado en Español por Natalia Ramos)