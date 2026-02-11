Subgobernador Banco de México Heath ve posible baja tasa clave en marzo, cuestiona metas inflación

CIUDAD DE MÉXICO, 11 feb (Reuters) - El subgobernador del banco central de México Jonathan Heath dijo que si la inflación local va en línea con lo anticipado podría darse un nuevo recorte a la tasa clave de interés "tan temprano como en marzo", según una entrevista difundida el miércoles en la que cuestionó las metas inflacionarias de la autoridad monetaria.

El funcionario, quien ha votado varias veces en contra de bajar la tasa en las últimas decisiones de política monetaria, dijo durante un podcast de Banorte que a fines del año pasado el banco tenía una previsión de trayectoria para la inflación "increíble", por debajo de encuestas de analistas y agregó que haber mantenido la premisa de que podría bajar a la meta del 3% a mediados del 2026 fue ingenuo y le costó credibilidad a la entidad.

La semana pasada, el banco central (Banxico) puso freno a su ciclo de recortes para dejar la tasa en un 7% y aplazó al segundo trimestre de 2027 el periodo de convergencia de la inflación al objetivo, desde el tercero del 2026 que estimaba en su decisión de diciembre. Además, elevó sus expectativas para la inflación general, que cerraría el cuarto trimestre del 2026 en un 3.5%, frente al 3.0% previo, y subió a un 3.4% las de la medida subyacente desde el 3.0% anterior.

"Para mí el problema con esta nueva trayectoria, aunque sí es un poco más creíble que la anterior, es que todavía estamos muy por debajo de los consensos y básicamente de todas las encuestas de expectativas (...) Y lo otro es que no hay nadie que está pensando que vamos a poder cumplir la meta para el segundo trimestre del 2027. Y si vemos las expectativas y todas las diferentes encuestas, pues básicamente casi todos creen que no solamente no vamos a cumplir la meta para el segundo trimestre del 27, sino ni siquiera los siguientes cuatro, cinco o diez años", dijo.

A pesar de ver una baja de tasa el próximo mes, Heath destacó que el entorno inflacionario aún requiere una lectura prudente. La inflación subyacente muestra persistencia, por lo que consideró conveniente avanzar de manera gradual en el ciclo de relajamiento monetario.

"Deberíamos de ser un poco más cautelosos, ir un poco más despacio en las bajas de las tasas, porque no queda claro que la inflación está cerca de sus metas, ni que lo va a cumplir siquiera en el segundo trimestre del 2027", afirmó.

Esta semana, se informó oficialmente que la inflación general en enero subió a un 3.79% a tasa interanual, por encima del 3.69% del mes anterior y la subyacente avanzó a un 4.52% desde el dato previo de 4.33%.

Por otra parte, Heath calificó de "un poco inconsistente" cómo Banxico puede presentar ahora una nueva trayectoria con más inflación, con un crecimiento ligeramente revisado al alza y, sin embargo, con una recomendación de que deberíamos de retomar la baja en la tasa de política monetaria. "Estoy analizando este escenario, todavía no lo termino de entender", dijo. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Raúl Cortés Fernández)