subgobernador heath de banco central méxico ve prematuro reciente recorte tasa clave

Ciudad de méxico, 14 ago (reuters) - el subgobernador del banco central mexicano (banxico) jonathan heath considera prematuro el reciente recorte a la tasa clave de interés y al mismo tiempo contradictorio dado que se subieron los pronósticos para la inflación general, según una entrevista publicada el miércoles.

Heath y su colega Irene Espinosa votaron la semana pasada por mantener la tasa en un 11% mientras que la gobernadora del banco, Victoria Rodríguez, y los subgobernadores Galia Borja y Omar Mejía lo hicieron para bajarla en 25 puntos base a 10.75%.

"Creo que es prematuro ahora bajar, más bien yo pago por ver: empiezo a ver resultados realmente visibles y vamos a bajarla", dijo en la entrevista con el diario El Universal.

El economista aseguró que recortar el costo de los préstamos y al mismo tiempo subir los pronósticos para la inflación general -como hizo Banxico- daña las expectativas porque los analistas comenzaron a corregir al alza sus estimaciones de precios.

"No nos creen, hay que trabajar más en las expectativas, ser más cautelosos. La inflación general no puede estar subiendo y nosotros bajando tasas, es contradictorio, va en contra de las expectativas", sostuvo. "No hay que tener prisa; hay que tener calma, dejar la tasa y esperar a que los datos realmente se materialicen". (Reporte de Noé Torres y Ana Isabel Martínez)

Reuters