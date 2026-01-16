Subgobernador Heath del banco central de México cree que en febrero se votará por mantener el nivel de la tasa clave: Grupo Imagen

CIUDAD DE MÉXICO, 16 ene (Reuters) - El subgobernador del banco central de México (Banxico) Jonathan Heath considera que la junta de gobierno de la autoridad votará en su próxima decisión del 5 de febrero por mantener la tasa clave de interés en un 7%, según declaraciones divulgadas en una entrevista con Grupo Imagen.

Banxico redujo en diciembre el costo de los créditos en 25 puntos básicos, como anticipaba el mercado, en el décimo tercer recorte a la baja desde que comenzó un ciclo de flexibilización a inicios del 2024 y dijo que hacia adelante valoraría el momento de realizar ajustes adicionales.

"Creo que ya hay un poco de más de conciencia que necesitamos ver más resultados para seguir bajando la tasa en un futuro. Por lo pronto, en febrero yo diría que es casi un hecho que va a ser una decisión, yo diría hasta unánime, de mantener la tasa en pausa, es lo que yo esperaría", dijo Heath en la entrevista divulgada el jueves por la noche. (Reporte de Ana Isabel Martínez)