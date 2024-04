subgobernadora banxico ve "vientos en contra" para inflación que no había hace un año

(Añade contexto, citas a partir del tercer párrafo)

Ciudad de méxico, 1 abr (reuters) - la inflación en méxico enfrenta en la actualidad "vientos en contra" que no existían hace un año, como una fuerte demanda interna y una política fiscal expansiva, dijo la subgobernadora del banco central de méxico (banxico) irene espinosa en una entrevista publicada el lunes en el diario reforma.

Banxico anunció en marzo una rebaja de 25 puntos base a la tasa de interés referencial, a un 11%, en el primer recorte desde que inició un ciclo de endurecimiento monetario a mediados del 2021, aunque advirtrió que subsisten "retos y riesgos".

"Hoy en día tenemos vientos en contra que no teníamos hace un año, como una fuerte demanda interna, una política fiscal expansiva", afirmó Espinosa a Reforma, y advirtió también que la inflación subyacente muestra "una persistencia muy fuerte", sobre todo en el componente de servicios.

Al día siguiente de que el Banco de México (Banxico) anunció la rebaja, cifras oficiales dieron cuenta de que la inflación interanual aceleró en la primera quincena de marzo por encima de lo previsto, a un 4.48%.

Según Espinosa, otro reto en materia inflacionaria son las alzas al salario mínimo registradas en el país desde que llegó al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, un nacionalista de izquierdas, en diciembre de 2018.

"La política de incrementos de salarios mínimos era menos preocupante que lo que vemos ahora. Ahora ya son cinco años de incrementos de alrededor del 20 por ciento anual", señaló.

La funcionaria destacó especialmente la subida del precio de productos como la tortilla de maíz y el frijol, esenciales en la dieta alimenticia de los mexicanos, un fenómeno que personalmente ve relevante para las decisiones de política monetaria.

"Eso, por lo menos en mí, refleja el enorme peso de la responsabilidad de no titubear en la lucha contra la inflación", dijo. "Me llama a no tener ningún tipo de complacencia en términos del nivel de la tasa de inflación", añadió. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Marion Giraldo y Manuel Farías)