Submarino S-81 'Isaac Peral' se integra en una misión de la OTAN contra el terrorismo en el Mediterráneo

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El submarino S-81 'Isaac Peral' se ha integrado en la operación de la OTAN para reforzar la seguridad marítima y contra el terrorismo en el Mar Mediterráneo, según ha informado este miércoles el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En un comunicado, el EMAD detalla que el despliegue se extenderá más de un mes y la dotación total es de 55 militares, formados específicamente para operar "con solvencia" los equipos a bordo, así como para "gobernarlo y para cumplir sus cometidos operativos con seguridad y garantías de éxito".

El comandante de la Flotilla de Submarinos (COMSUBMAR), el capitán de navío Alfonso Carrasco Santos, presidió un acto de despedida del submarino y su capitán en Cartagena (Murcia), donde subrayó su "total confianza" en la "profesionalidad, camaradería y dedicación de toda la dotación" para cumplir con éxito la misión.

OPERACIÓN 'SEA GUARDIAN'

'Sea Guardian' es una operación flexible de la OTAN en el Mediterráneo y, actualmente, cubre una amplia variedad de tareas asignadas a las Operaciones de Seguridad Marítima, como el desarrollo de capacidades de seguridad marítima, apoyo al conocimiento de la situación marítima y lucha contra el terrorismo marítimo.

Más en concreto, sus actividades están principalmente orientadas al conocimiento del entorno marítimo: tráfico mercante, líneas de comunicación, áreas de pesca, desarrollo de actividades ilícitas y a impulsar las capacidades de seguridad marítima de los países de la región.

En caso necesario, y si la OTAN lo acuerda, puede ejecutar tareas adicionales como operaciones de interdicción marítima, defensa de la libertad de navegación, lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y protección de infraestructuras críticas.