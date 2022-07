'succession' y 'ted lasso' encabezan las nominaciones a los premios emmy de la televisión

LOS ANGELES, 12 jul (Reuters) - El drama de HBO "Succession", la historia de un magnate de los medios y su familia, encabezó la lista de candidatos al Emmy anunciada el martes con 25 nominaciones, incluida una a mejor serie dramática.

Los competidoras para el mejor drama incluyen la serie coreana "El Juego del Calamar" y el éxito de ciencia ficción "Stranger Things" de Netflix Inc. y "Euphoria", de HBO sobre estudiantes de secundaria que navegan por el mundo.

"Ted Lasso" de Apple TV+ obtuvo 20 nominaciones y defenderá su título como mejor comedia del año pasado. Se enfrentará a "Hacks", "Only Murders in the Building", "The Marvelous Mrs. Maisel", entre otros.

Los ganadores serán anunciados en una ceremonia televisada el 12 de septiembre.

