'succession' y 'ted lasso' encabezan las nominaciones a los premios emmy

LOS ANGELES, 12 jul (Reuters) - El drama de HBO "Succession", la historia de un magnate de los medios y su familia, encabezó la lista de candidatos al Emmy anunciada el martes con 25 nominaciones, incluida una a mejor serie dramática.

Los competidoras para el mejor drama incluyen la serie coreana "El Juego del Calamar" y el éxito de ciencia ficción "Stranger Things" de Netflix Inc. y "Euphoria", de HBO sobre estudiantes de secundaria que navegan por el mundo.

"Ted Lasso" de Apple TV+ obtuvo 20 nominaciones y defender√° su t√≠tulo como mejor comedia del a√Īo pasado. Se enfrentar√° a "Hacks", "Only Murders in the Building", "The Marvelous Mrs. Maisel", entre otros.

Los ganadores de los Emmys, los máximos galardones de la televisión, se anunciarán en una ceremonia el 12 de septiembre.

Frank Scherma, presidente y director general de la Academia de la Televisi√≥n, dijo que el grupo recibi√≥ un n√ļmero r√©cord de presentaciones este a√Īo, una se√Īal de que la producci√≥n estaba prosperando despu√©s de los paros prolongados durante la pandemia de COVID-19.

HBO y HBO Max recibieron 140 nominaciones en total, frente a 105 de Netflix.

Catorce de las nominaciones de "Succession" llegaron en las categorías de actuación. Brian Cox, que interpreta al patriarca, Logan Roy, competirá por el premio al mejor actor contra Jeremy Strong, que se puso en la piel de su problemático hijo, Kendall.

El cocreador y protagonista de "Ted Lasso", Jason Sudeikis, fue nominado a mejor actor de comedia junto a Steve Martin y Martin Short por "Only Murders in the Building", de Hulu. (Informaci√≥n de Lisa Richwine; Editado en espa√Īol por Vicente Valdivia)