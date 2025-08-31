Sucesos.- Un fallecido y dos heridos en un choque frontal en la A-5 a la altura de Santa Olalla (Toledo)

TOLEDO, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas a consecuencia de un choque frontal que ha tenido lugar en el kilómetro 86 de la A-5 (sentido Extremadura) a la altura de Santa Olalla (Toledo), según han informado a Europa Press fuentes del 112.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso este sábado a las 23.36 horas. En el accidente se han visto implicados tres turismos y una moto.

Como consecuencia del siniestro, un hombre ha perdido la vida y otros dos han resultado heridos. Uno de 59 años de carácter más grave que ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo, y otro de 40 con heridas más leves que ha sido derivado al hospital de Talavera en una ambulancia de soporte vital básico.

Además, los servicios sanitarios han tenido que atender allí mismo a los familiares de la persona fallecida.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Santa Olalla, Guardia Civil, mantenimiento de carreteras, dos UVIs, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de urgencias.