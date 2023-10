Sudáfrica apeló una decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), para evitar la aplicación de sanciones inmediatas, que amenazaban en especial a su selección de rugby, en pleno Mundial en Francia.

En la noche del martes, la Agencia Mundial Antidopaje indicó haber recibido la "notificación formal" de la apelación y confirmó que "la alegación de no conformidad queda en suspenso y las consecuencias no se aplicarán mientras que el Tribunal del Arbitraje Deportivo (TAS) no emita su decisión".

El país de los Springboks tenía hasta el viernes para armonizar el reglamento antidopaje en conformidad con el nuevo Código Mundial Antidopaje de la AMA, bajo pena de sanciones como izar la bandera, llevar la camiseta de la selección o reproducir su himno nacional.

Visto el poco margen, era prácticamente seguro que la armonización no podría darse en el plazo exigido.

La apelación, presentada en el Tribunal del Arbitraje Deportivo (TAS), busca "retrasar" los efectos de la decisión de la AMA y evitar un momento de vergüenza al país, declaró el ministro de Deportes Zizi Kodwa, durante una rueda de prensa.

"Eso quiere decir que la presencia de la bandera sudafricana durante eventos como la Copa del mundo de cricket o de rugby no se verá afectada mientras el TAS no se pronuncie sobre este caso", explicó Kodwa.

El nuevo código de la AMA entró en vigor en 2021 y, según la organización antidopaje con sede en Montreal, Sudáfrica y Bermudas son los únicos países que todavía no han adaptado sus reglamentos nacionales.

Este retraso provocó la ira de Mark Alexander, patrón de la Federación Sudafricana de Rugby: "Tenemos este problema porque nuestro gobierno no ha logrado aprobar una nueva legislación. Es una vergüenza. Es muy preocupante para nuestro país. Estaban (el gobierno) avisados con antelación".

