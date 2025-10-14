Sudáfrica clasifica al Mundial 2026 pese a quita de puntos

CIUDAD DEL CABO, 14 oct (Reuters) - La selección de fútbol de Sudáfrica se sobrepuso el martes al bochorno que supuso la pérdida de tres puntos en su campaña de clasificación al Mundial 2026 para terminar primera de su grupo y acceder al torneo del próximo año, aunque en parte tuvo que agradecérselo a Nigeria.

Sudáfrica se impuso 3-0 a Ruanda en Nelspruit y terminó primera del Grupo C, mientras que Benín, que contaba con una ventaja de dos puntos antes de la última jornada, cayó del primer puesto al tercero de la clasificación al perder 4-0 frente Nigeria en Uyo.

Victor Osimhen anotó un triplete para mantener vivas las esperanzas nigerianas de acceder a la repesca que disputarán el mes que viene los cuatro mejores segundos de los nueve grupos de clasificación africanos.

Sudáfrica terminó la clasificatoria con 18 puntos, y Nigeria quedó segunda por delante de Benín por diferencia de goles, ambas con 17 unidades. El equipo jugará un Mundial por primera vez desde 2010, cuando fue sede del torneo.

Sudáfrica sufrió una deducción de tres puntos el mes pasado tras ser declarada culpable de alinear a un futbolista sancionado en un partido clasificatorio disputado en marzo, un error que reconoció haber cometido por no haber llevado un registro de las amonestaciones recibidas por sus jugadores.

El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. (Redacción: Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; Editado en español por Javier Leira)