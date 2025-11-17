Sudáfrica critica arribo de vuelos chárter con palestinos trasladados desde Gaza

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — El ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica criticó el lunes un avión que llegó al país con más de 150 palestinos a bordo como parte de una “agenda más amplia” para vaciar Gaza y Cisjordania a través de una red de vuelos chárter.

El canciller Ronald Lamola no especificó quién creía Sudáfrica que había organizado el avión chárter que llegó a Johannesburgo el jueves con 153 palestinos, pero sus comentarios fueron interpretados como una acusación a Israel de estar detrás de una campaña para sacar a personas de los territorios palestinos y enviarlas a otros países.

“De hecho, como gobierno sudafricano, somos sospechosos de las circunstancias que rodean la llegada del avión y los pasajeros que estaban en él. Parece que representa una agenda más amplia para trasladar a los palestinos de Palestina a muchas partes diferentes del mundo y es una operación claramente orquestada porque no solo están siendo enviados a Sudáfrica. Hay otros países a los que se han enviado tales vuelos”.

La autoridad israelí responsable de implementar políticas civiles en los territorios palestinos dijo que los palestinos en el avión chárter hacia Sudáfrica salieron de la Franja de Gaza después de recibir la aprobación de un tercer país para recibirlos como parte de una política del gobierno israelí que permite salir a los residentes de Gaza. No nombró al tercer país.

El gobierno de Israel abrazó una promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de vaciar permanentemente Gaza de sus más de 2 millones de palestinos en un plan que, según grupos de derechos, equivaldría a una limpieza étnica. En ese momento, Trump dijo que no se les permitiría regresar.

Desde entonces, Trump se ha alejado de ese plan y ha negociado un alto el fuego entre Israel y el grupo armado Hamás que permite a los palestinos permanecer en Gaza.

Israel mantuvo discusiones con Sudán del Sur a principios de este año sobre la posibilidad de reasentar a palestinos allí desde Gaza como parte de un esfuerzo más amplio de Israel para facilitar la emigración masiva del territorio. También propuso planes de reasentamiento para palestinos con otros gobiernos africanos.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, dijo que habrá una investigación por parte de los servicios de inteligencia sobre quién estaba detrás del avión que transportaba palestinos y que llegó al principal Aeropuerto Internacional O.R. Tambo de Johannesburgo desde el Aeropuerto Ramon en el sur de Israel, con una escala en Kenia.

“No queremos que lleguen más vuelos porque esto es una agenda clara para limpiar a los palestinos de Gaza y Cisjordania”, expresó Lamola.

Las autoridades sudafricanas dijeron que los palestinos, que incluían familias con niños y una mujer que estaba embarazada de nueve meses, no tenían los documentos correctos para viajar a Sudáfrica ni documentos de salida adecuados de Israel. Al final, se les concedió la entrada después de ser bloqueados para desembarcar del avión por funcionarios de inmigración y retenidos a bordo en la pista del aeropuerto durante unas 12 horas, en una medida de las autoridades sudafricanas que fue duramente criticada por grupos de derechos.

Sudáfrica ha defendido durante mucho tiempo a los palestinos y criticado a Israel.

Los comentarios de Lamola siguieron a acusaciones hechas por grupos cívicos sudafricanos de que una organización con sede en Jerusalén llamada Al-Majd organizó el vuelo a Sudáfrica y tiene vínculos con Israel. Los grupos no ofrecieron evidencia de sus afirmaciones de vínculos israelíes.

Un funcionario militar israelí, que informó de manera anónima porque era información confidencial, dijo que Al-Majd organizó el transporte de unos 150 palestinos de Gaza a Sudáfrica y adquirió los documentos de viaje adecuados para ellos.

Una ONG sudafricana dijo que el avión chárter que llegó a Johannesburgo la semana pasada fue el segundo desde Israel en las últimas semanas, tras un vuelo que aterrizó el 28 de octubre con más de 170 palestinos a bordo.

