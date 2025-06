Sudáfrica declara estado de desastre: 92 muertos por inundaciones en el Cabo Oriental

Sudáfrica declaró un estado de desastre nacional el jueves debido a que el número de muertos por las inundaciones causadas por fuertes lluvias en la región del Cabo Oriental aumentó a 92.

El gobierno del Cabo Oriental honró a las víctimas de las inundaciones de la semana pasada con un día de luto provincial y una ceremonia en el Colegio de Educación y Formación Técnica y Profesional (TVET, por sus siglas en inglés) King Sabatha Dalindyebo en Mthatha, una de las pocas escuelas cuya infraestructura permaneció intacta.

En la ceremonia pública, Zolile Williams, miembro del consejo ejecutivo, dijo que los habitantes de la provincia costera no han sido los mismos desde que ocurrió el desastre, y muchos enfrentan ahora la difícil tarea de reconstruir.

“Desde el 9 de junio, esta provincia ha sido golpeada duramente por desastres sin precedentes, catastróficos e inimaginables, en los que, en toda la provincia, alrededor de 92 personas han perecido”, dijo.

“Desde ese día, el Cabo Oriental no ha sido el mismo. Es la primera vez que experimentamos tantos cuerpos sin vida, algunos de los cuales aún no han sido encontrados”. Un frente meteorológico extremo provocó intensas lluvias, vientos fuertes y nieve en varias partes de la zona, causando inundaciones en una de las provincias más pobres de Sudáfrica la semana pasada, dejando decenas de muertos y carreteras, casas, escuelas y otras infraestructuras dañadas. Al menos dos escolares que fueron arrastrados en un autobús forman parte del número no verificado de personas desaparecidas según informes de medios locales, mientras que miles de personas han sido desplazadas desde entonces. Las autoridades han hecho un llamado a los residentes para que informen sobre personas desaparecidas para que los rescatistas puedan entender mejor a cuántas personas aún están buscando. Líderes religiosos de diferentes denominaciones cristianas formaron parte de los cientos de dolientes que asistieron a la ceremonia, encendiendo velas como una expresión simbólica para recordar a las 92 personas que murieron en las inundaciones. En un aviso gubernamental emitido el miércoles, Elias Sithole, director del Centro Nacional de Gestión de Desastres, dijo que el clima severo había causado daños a la propiedad y la interrupción de servicios vitales en las provincias de KwaZulu-Natal, el Cabo Oriental, el Cabo Occidental y el Estado Libre, lo que llevó a Sudáfrica a declarar un estado de desastre nacional. La declaración permite al gobierno liberar fondos para asistencia y rehabilitación y permanecerá en vigor hasta que expire o hasta que las condiciones ya no puedan ser categorizadas como tales y sea revocada por el jefe del centro. El presidente Cyril Ramaphosa visitó recientemente la ciudad de Mthatha, en la provincia del Cabo Oriental, donde las inundaciones golpearon con más fuerza. Muchas de las víctimas de las inundaciones en el Cabo Oriental vivían en llanuras aluviales cerca de ríos. Funcionarios del gobierno dijeron que los barrios pobres con viviendas informales fueron los más severamente afectados. Las autoridades han recibido críticas por la respuesta de rescate, pero también por el estado de la infraestructura en el área. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.