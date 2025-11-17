Sudáfrica denuncia una "intención" de Israel de expulsar a los palestinos de Gaza

Sudáfrica afirmó el lunes que la llegada inesperada de 153 palestinos en un avión la semana pasada revela "una clara intención de expulsar a los palestinos" de la Franja de Gaza y Cisjordania.

El grupo aterrizó en Johannesburgo en un vuelo chárter el jueves sin sellos de salida de Israel en sus pasaportes. Según los informes, una organización desconocida llamada Al-Majd estuvo involucrada en su viaje desde Gaza.

"Sospechamos de las circunstancias que rodean la llegada del avión", declaró a la prensa el ministro de Relaciones Exteriores, Ronald Lamola.

La policía fronteriza sudafricana retuvo al grupo en el avión durante 12 horas antes de que el presidente Cyril Ramaphosa les permitiera la entrada con una exención de visado estándar de 90 días.

Más tarde se supo que un primer avión con 176 palestinos a bordo había llegado el 28 de octubre, según la organización benéfica local Gift of the Givers, que ayuda a los recién llegados.

"No queremos que lleguen más vuelos, porque revela una clara intención de expulsar a los palestinos de Gaza, Cisjordania y esas zonas, a lo que Sudáfrica se opone", declaró Lamola.

Gift of the Givers indicó a AFP que los palestinos a los que está ayudando dijeron que habían pagado alrededor de US$2.000 por persona a Al-Majd por el viaje y que no sabían que iban a Sudáfrica.

Cuando la oficina de AFP en Jerusalén intentó ponerse en contacto con Al-Majd, ninguno de los números que figuraban en su sitio web estaba en servicio. Su dirección vinculada solo conducía al barrio de Sheij Yarrah, en Jerusalén Este.

Las autoridades israelíes indicaron a AFP el fin de semana que se permitió a los 153 palestinos salir de Gaza tras recibir "la aprobación de un tercer país para acogerlos", sin nombrar al país en cuestión.

Lamola declaró el lunes que Pretoria estaba investigando el asunto.

Sudáfrica, que acogerá a numerosos dirigentes mundiales en la cumbre del G20 este fin de semana, es considerado uno de los mayores defensores de la causa palestina.

