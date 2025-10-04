LA NACION

Sudáfrica derrota a la Argentina por 29-27 y renueva el título del Rugby Championship

Sudáfrica logró su segundo título consecutivo del Rugby Championship al derrotar este sábado a la Ar

Sudáfrica derrota a la Argentina por 29-27 y renueva el título del Rugby Championship
Sudáfrica derrota a la Argentina por 29-27 y renueva el título del Rugby Championship

Sudáfrica logró su segundo título consecutivo del Rugby Championship al derrotar este sábado a Argentina en Londres por 29-27, haciendo inútil el triunfo de Nueva Zelanda poco antes en Australia (28-14).

Los Springboks, que protagonizaron una gran remontada ante los Pumas, que llegaron a ponerse con una ventaja de 13-3, confirman su dominio en el rugby actual tras ganar el Mundial en 2023 y el Championship en 2024 y 2025.

Argentina, que había sido arrollada por Sudáfrica en Durban una semana antes (67-30), mostró otra cara este sábado en Twickenham, la catedral del rugby mundial, logrando el punto bonus al perder por menos de siete puntos.

Pese a su buen partido en Londres, con dos tries de Bautista Delguy y uno de Rodrigo Isgró y doce puntos con el pie del fullback Santiago Carreras, con sus tres conversiones y dos penales, Argentina terminó en cuarta y última posición del torneo, con diez puntos, detrás de Sudáfrica (18), Nueva Zelanda (18) y Australia (10).

Pese a que Sudáfrica y Nueva Zelanda terminaron empatados con 19 puntos, los Springboks se hicieron con el título por una mayor diferencia de puntos en el torneo (57 frente a 8).

Argentina terminó empatada en la tabla con Australia con diez unidades, pero terminó detrás de los Wallabies por una peor diferencia de puntos (-52 frente a -13).

