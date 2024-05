Sudáfrica dice ante la CIJ que la ofensiva sobre Rafá es la "fase final" para borrar Gaza del mapa

La CIJ ha celebrado este martes la primera vista después de que Sudáfrica reclamara nuevas medidas cautelares contra Israel

MADRID, 16 May. 2024 (Europa Press) -

El abogado Vaughan Lowe, que representa a Sudáfrica en el caso abierto contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por riesgo de genocidio en la Franja de Gaza, ha afirmado que la ofensiva israelí sobre la ciudad de Rafá es la "fase final" que llevará a cabo Israel para limpiar del mapa a la población palestina.

"Las acciones de Israel en Rafá son parte de una fase final en la que Gaza quedará completamente destruida y como un área que no podrá ser habitada por humanos", ha señalado el abogado en la primera vista tras pedir Sudáfrica nuevas medidas cautelares contra Israel por la ofensiva contra la Franja.

En este sentido, ha subrayado que pese a que la situación en Rafá ha sido el motivo por el que Sudáfrica ha acudido nuevamente a la corte, son todos los palestinos, "como grupo nacional, étnico y racial, los que necesitan protección frente al genocidio".

Así, ha descrito que mientras Israel asegura que "hace todo lo que puede para evitar muertes civiles", se conocen nuevas evidencias de "bombardeos constantes, ataques contra personas en las llamadas áreas seguras, bombardeos contra convoyes humanitarios y fosas comunes".

"No hay argumento creíble de que esta catástrofe no sea real", ha indicado, agregando que "la mayor parte de Gaza ha sido arrasada" y que los pocos supervivientes que regresan a sus hogares se encuentran únicamente "escombros, sin agua corriente o electricidad".

Muchos de ellos huyen de las zonas en las que residen "cargando con ellos sus pertenencias en carros o coches mientras son empujados de un área considerada segura a la otra". "Si el tribunal no actúa ahora, la posibilidad de reconstruir una sociedad palestina en Gaza quedará destruida, al menos durante el tiempo de quienes sobrevivan a los horrores actuales de Gaza", ha sentenciado.

Lowe ha indicado además que los detalles de lo que ocurre en el enclave palestino "no siempre son fáciles de verificar debido a que Israel sigue bloqueando investigaciones independientes y la entrada de periodistas en la zona".

En este sentido, ha recordado que cerca de 100 periodistas han muerto desde que empezó la ofensiva israelí. "Israel no puede bloquear las investigaciones realizadas por investigadores independientes y luego decir que el tribunal no puede proceder porque no hay pruebas suficientes en su contra", ha añadido.

El abogado ha recordado también que el derecho de autodefensa de los estados no da 'carta blanca' al uso ilimitado de la violencia. "Ningún derecho de legítima defensa puede extenderse jamás al derecho a infligir violencia y hambre masivas e indiscriminadas colectivamente a todo un pueblo", ha subrayado.

De la misma forma, ha precisado que la corte ya determinó en 2004 que "no hay derecho a la legítima defensa por parte de un estado ocupante contra el territorio que ocupa". "El punto clave hoy es que el objetivo declarado de Israel de borrar a Gaza del mapa está a punto de hacerse realidad", ha zanjado.

En el aniversario de la nakba

Por su parte, otro representante de Sudáfrica ante la corte, Musi Madonsela, ha explicado que "este genocidio" tiene lugar en el contexto de la renovada Nakba --de la que se celebró en la víspera el 76º aniversario--, que consiste en el "desplazamiento forzado del pueblo palestino, el borrado de la presencia palestina y su reemplazo por colonos".

"El genocidio de Israel ha continuado a buen ritmo y acaba de alcanzar una nueva y terrible etapa", ha resaltado, agregando que hay pruebas suficientes, como vídeos de parlamentarios y líderes israelíes "que piden la destrucción del pueblo palestino en Gaza".

Madonsela ha apuntado además a que Israel no solo hace caso omiso de las medidas de la CIJ, sino que "también viola las resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas" frente a la impresión de que no habrá "contramedidas por parte de la comunidad internacional".

Por ello, ha insistido en que Israel "utiliza como arma el Derecho Internacional". "La gravedad de los ataques exige procedimientos urgentes y rápidos para preservar los derechos del pueblo palestino, un compromiso que Sudáfrica se toma en serio", ha zanjado.

En enero, la corte ordenó a Israel "tomar todas las medidas posibles" para prevenir un genocidio en Gaza y garantizar de manera "urgente" que la población palestina recibiera la ayuda necesaria. Dos meses después, dictó nuevas medidas provisionales por la situación de crisis humanitaria provocada por la ofensiva.

Sudáfrica sostiene que las medidas provisionales anteriores en las que se instaba a Israel a hacer todo lo posible para evitar que se produjera un genocidio en Gaza y acelerar la entrega de ayuda humanitaria "no son capaces de abordar plenamente el cambio de circunstancias y los nuevos hechos".

Europa Press