Sudáfrica.- La hija del expresidente Zuma dimite como diputada tras ser acusada de reclutar a hombres para Ucrania

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

La hija del expresidente Jacob Zuma, Duduzile Zuma-Sambudla, ha presentado este viernes su dimisión como diputada después de que haya sido acusada de reclutar y traficar a 17 hombres sudafricanos para que combatiesen en grupos mercenarios en la guerra de Ucrania.

El presidente nacional de uMkhonto we Sizwe (MK), Nathi Nhleko, ha informado durante una rueda de prensa celebrada este viernes en la ciudad de Durban que Zuma-Sambudla ha prestado una declaración jurada ante la Policía después de que Alianza Democrática (DA) presentara cargos penales en su contra.

"Ha declarado su plena cooperación con la investigación en curso de las autoridades pertinentes, por lo que ha presentado su renuncia a la Asamblea Nacional y a todas sus responsabilidades de representación pública con efecto inmediato", ha declarado Nhleko, según ha recogido el diario 'The Sowetan'.

La investigación se produce tras las acusaciones de su hermanastra, Nkosazana Bonganini Zuma-Mncube, que aseguró que algunos de los hombres que fueron engañados para luchar en la guerra de Ucrania pertenecían a la familia de Zuma.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ya anunció el pasado 6 de noviembre el inicio de una investigación para determinar "las causas que llevaron al reclutamiento de 17 jóvenes para presuntas actividades mercenarias en la región del Donbás".

"Los diecisiete, 16 de los cuales proceden de KwaZulu-Natal y uno de Cabo Oriental, fueron seducidos para unirse a las fuerzas mercenarias involucradas en la guerra entre Ucrania y Rusia bajo el pretexto de lucrativos contratos de empleo", reza un comunicado de la Presidencia sudafricana.

Los 17 hombres, de entre 20 y 39 años, habrían pedido ayuda para regresar a casa después de ser presuntamente engañados para combatir en las filas del grupo de mercenarios ruso Wagner, si bien este extremo todavía no ha sido confirmado ni por las autoridades ni por la Justicia sudafricana.

La Ley de Asistencia Militar Extranjera de 1998 de Sudáfrica prohíbe ofrecer o proporcionar "asistencia militar a gobiernos extranjeros o participar en ejércitos de gobiernos extranjeros a menos que estén autorizados por el Gobierno sudafricano".