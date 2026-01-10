Sudáfrica: luz verde a ejercicios militares con Rusia, China e Irán
Ejercicios llamados "Voluntad de Paz 2026"
(ANSA) - SIMON'S TOWN, 10 GEN - Sudáfrica dio vida a los ejercicios navales con Rusia, Irán y China, describiendo las maniobras frente a sus costas no solo como una demostración de fuerza, sino también como una respuesta crucial a la escalada de las tensiones marítimas.
Los ejercicios "Voluntad de Paz 2026", de una semana de duración, se producen pocos días después de que Estados Unidos incautara un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte, alegando que transportaba crudo con destino a Venezuela, Rusia e Irán, en violación de las sanciones occidentales.
Los ejercicios, liderados por China, fueron más que un simple ejercicio militar y una declaración de intenciones entre los países emergentes del BRICS, declaró el capitán Nndwakhulu Thomas Thamaha, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Sudafricana, durante la ceremonia inaugural. "Es una demostración de nuestra determinación colectiva de trabajar juntos", afirmó.
El BRICS, originalmente integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se expandió para incluir a Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y, más recientemente, Indonesia.
China e Irán desplegaron destructores, mientras que Rusia y los Emiratos Árabes Unidos enviaron corbetas. Sudáfrica, el país anfitrión, participó con una fragata. Indonesia, Etiopía y Brasil participaron en calidad de observadores. (ANSA).