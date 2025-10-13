Sudáfrica: Más de 40 muertos por el accidente de un autobús en Sudáfrica

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos 42 personas han muerto, entre ellas siete niños, después de que el autobús en el que viajaban se saliese de la vía y se despeñase por una ladera en la región sudafricana de Limpopo, en el norte del país.

El siniestro ha tenido lugar a las afueras de la localidad de Louis Trichardt y se ha saldado también con más de una treintena de heridos, según las informaciones del Departamento de Transporte recogidas por la cadena pública SABC.

El vehículo, que terminó volcado junto a la carretera, transportaba principalmente a pasajeros de Malaui y Zimbabue.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y a los gobiernos de los dos países.