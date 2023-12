Ámsterdam/ciudad del cabo, sudáfrica, 29 dic (reuters) -

Sudáfrica solicitó el viernes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una orden urgente que declare que Israel ha incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio en su actual ofensiva contra Hamás en Gaza.

La solicitud judicial es la más reciente medida adoptada por Sudáfrica, que critica duramente la guerra de Israel, para aumentar la presión después de que sus legisladores votaron el mes pasado a favor de cerrar la embajada israelí en Pretoria y suspender todas las relaciones diplomáticas hasta que se acuerde un alto el fuego en la guerra de Israel contra el grupo islamista palestino Hamás en Gaza.

"Israel, desde el 7 de octubre de 2023 en particular, no ha impedido el genocidio y no ha perseguido la incitación directa y pública al genocidio", dijo DIRCO en un comunicado.

Solicitó al CIJ que declare "con carácter urgente que Israel ha incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio, debe poner fin inmediatamente a todos los actos y medidas que incumplan esas obligaciones y adoptar una serie de medidas conexas".

Israel rechazó la denuncia por considerarla sin fundamento jurídico, y dijo que respetaba el derecho internacional en su guerra contra Hamás en Gaza.

"Sudáfrica está colaborando con un grupo terrorista que pide la destrucción de Israel", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores. "La población de Gaza no es enemiga de Israel, que se esfuerza por limitar los daños a los no combatientes".

La CIJ es uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas y ayuda a resolver disputas entre Estados de acuerdo con el derecho internacional.

Sudáfrica lleva décadas apoyando la causa palestina por la creación de un Estado en los territorios ocupados por Israel, comparando la difícil situación de los palestinos con la de la mayoría negra de Sudáfrica durante la represiva época de la segregación racial, una comparación que Israel rechaza con vehemencia. (Reporte de Toby Sterling en Ámsterdam y Wendell Roelf en Ciudad del Cabo; edición en español de Javier López de Lérida)