Sudáfrica quiere presentar candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040

CIUDAD DEL CABO, 13 nov (Reuters) - Sudáfrica tiene previsto presentar su candidatura para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036 o 2040, anunció el Gobierno el jueves, en busca de convertirse en la primera sede del evento en el continente africano.

Ciudad del Cabo ya presentó su candidatura para los Juegos de 2004, que se celebraron en Atenas, quedando tercera en la votación, por detrás también de Roma, y es probable que sea la ciudad que Sudáfrica presente de nuevo.

La ciudad costera de Durban ganó la candidatura para albergar los Juegos de la Commonwealth de 2022, pero se retiró en 2017 debido a limitaciones financieras, y el estatus de Ciudad del Cabo como destino turístico mundial parece hacerla más viable.

Ahmedabad (India), Doha (Qatar), Estambul (Turquía) y Santiago de Chile también han confirmado su intención de presentar su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036.

El ministro sudafricano de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, dijo en una rueda de prensa que el Gobierno ya había entablado conversaciones con el Comité Olímpico Internacional sobre la viabilidad de albergar los Juegos, y que existe un diálogo continuo.

Sudáfrica organizó el Mundial de Rugby en 1995, la Copa Mundial de Cricket en 2003 y el Mundial de Fútbol en 2010. Es el único país, aparte de Inglaterra, que ha sido sede de las tres competencias.

Volverá a albergar el torneo de críquet en 2027, junto con Namibia y Zimbabue.

También se han hecho gestiones para albergar un Gran Premio de Fórmula 1 en el país a partir de 2027, lo que también sería un hecho inédito en el continente africano.

