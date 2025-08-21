Sudáfrica: Ribeiro rescindió contrato con Mamelodi Sundowns

Ribeiro se convirtió de esta manera en el primer futbolista en intentar beneficiarse de la histórica victoria legal de Diarra contra la FIFA.

El brasileño de 26 años está representado por el abogado belga Jean-Louis Dupont, el mismo que ganó el histórico caso de 1995 que involucró al ex futbolista belga Jean-Marc Bosman y que recientemente también representó a Diarra.

El TJUE dictaminó que las normas de la FIFA son "contrarias al Derecho de la UE" y obstaculizaban la libre circulación.

Diarra, de 40 años, recurrió al TJUE luego de rescindir su contrato con Lokomotiv de Moscú en 2014 para fichar por el Charleroi, tras lo cual se vio obligado a pagar 10,5 millones de euros al club ruso, que lo demandó por falta de justa causa.

Con el apoyo del Sindicato Mundial de Futbolistas (FifPro), el ex mediocampista francés, que se retiró en 2019, recurrió a los tribunales belgas tras el fracaso de las negociaciones con la FIFA para llegar a un acuerdo.

Diarra estuvo respaldado por Dupont, quien representó a Bosman, logrando en 1995 un fallo favorable del mismo tribunal que dio lugar a la denominada "Ley Bosman" y cambió para siempre las reglas al determinar la ilegalidad del cobro de indemnizaciones por el traspaso de jugadores al final de sus contratos.

Dupont afirma que el Qatar SC hizo una oferta al Mamelodi Sundowns por Ribeiro "muy por encima de la valoración del jugador" y que el delantero brasileño quería fichar por el club de la primera división qatarí.

El abogado argumenta que el campeón sudafricano "intentó repetidamente aumentar el precio de forma irrazonable, sin tener en cuenta los intereses personales del jugador, lo que hizo imposible el acuerdo".

Dupont añade que Ribeiro ha rescindido su contrato, que vencía en 2028, y que "no le queda otra opción" que defender sus intereses en los tribunales.

"Tras la sentencia Diarra, no cabe duda de que la disputa entre mi antiguo club y yo no me impedirá continuar mi carrera con total tranquilidad", declaró Ribeiro.

"De acuerdo con su reglamento, modificado a raíz de la sentencia Diarra, la FIFA debe garantizar que el certificado de transferencia internacional se entregue de inmediato a petición de mi futuro empleador", agregó el brasileño, quien adelantó que planea llevar el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) o un tribunal estatal.

Ribeiro, que jugó el Mundial de Clubes 2025 con Mamelodi Sundowns, también afirmó haber recibido interés de varios clubes, incluidos algunos europeos.

"Ahora evaluaré qué es lo mejor para el futuro de mi carrera y tomaré la decisión correcta", añadió.

"Tras la sentencia Diarra, mi próximo empleador no se verá involucrado en la disputa entre el Mamelodi Sundowns y yo, ni disciplinaria ni económicamente", garantizó Ribeiro, autor del gol que fue elegido como la mejor conquista del Mundial de Clubes 2025 en un partido que el club sudafricano perdió por 4-3 por el Grupo F del certamen disputado en Estados Unidos.

