Sudáfrica se ofrece a mediar en el conflicto de Oriente Medio

JOHANNESBURGO, 4 mar (Reuters) -

Sudáfrica está dispuesta a desempeñar un papel mediador en el conflicto de Oriente Medio si se le solicita, según dijo el presidente Cyril Ramaphosa a los medios de comunicación locales al margen de una conferencia sobre energía celebrada en Ciudad del Cabo.

"Sudáfrica siempre está dispuesta a contribuir, ya sea en la mediación o en cualquier otro ámbito. Y si se abre una brecha o se nos solicita, siempre cumplimos con nuestras obligaciones", afirmó Ramaphosa, según los comentarios difundidos por la cadena local Newzroom Afrika.

"Si se presentara la oportunidad, hablaríamos y diríamos: debe haber un alto el fuego. El diálogo es siempre la mejor manera de poner fin a un conflicto y, por ende, a la guerra. Y queremos que esta guerra termine de inmediato", dijo.

Ramaphosa añadió que el Gobierno sudafricano estaba haciendo todo lo posible para repatriar a sus ciudadanos atrapados en la región. (Información de Sfundo Parakozov y Anathi Madubela; edición de Alexander Winning; edición en español de Jorge Ollero Castela)