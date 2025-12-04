Sudáfrica suspende su participación en el G20 hasta 2026 tras el boicot de Estados Unidos

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press)

Sudáfrica ha decidido suspender su participación durante la presidencia pro tempore de Estados Unidos para 2026 tras el boicot de Washington, que no ha invitado al país africano a la próxima cumbre en Miami, y al que ha acusado de haber entorpecido las negociaciones del grupo durante este último año.

"El año que viene, por estas fechas, Reino Unido asumirá la presidencia del G20. Podremos entablar un diálogo constructivo y significativo sobre todos los temas que realmente importan al mundo, pero por ahora, nos tomaremos una 'pausa comercial'", ha anunciado el portavoz de la Presidencia de Sudáfrica, Vincent Magwenya, en X.

Magwenya ya remarcó en la víspera que Sudáfrica no pedirá al resto de miembros del G20 que no participen. Por el contrario, dijo que animarán a todos a participar y plantear las cuestiones que se acordaron en la cita de este año en Johannesburgo "a pesar de la incomodidad de Estados Unidos al respecto".

"Los países deben defender el multilateralismo como principio, porque si hoy es Sudáfrica, ¿quién será el siguiente? Eso es lo que esperamos que hagan los países, y que lo hagan de una manera constructiva", dijo el portavoz.

"No esperamos que los países del G20 defiendan públicamente a Sudáfrica; esperamos que todos los miembros manifiesten su descontento con Estados Unidos en defensa del multilateralismo y del espíritu y propósito del G20", remarcó.

Ese mismo día, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que el presidente Donald Trump no invitará al Gobierno de Sudáfrica a la cumbre que se celebra en Miami en 2026 en respuesta por impulsar una "agenda radical" centrada "en el cambio climático, la diversidad, la inclusión, y la cooperación".

"Lamentablemente, los sucesores de Mandela han sustituido la reconciliación por políticas redistributivas que desalentaron la inversión y expulsaron a los ciudadanos sudafricanos más talentosos", protestó Rubio en un comunicado, en el que también se menciona "el afán racista" de Sudáfrica hacia la población afrikáner.

La retahíla de motivos que despliega Rubio para justificar la decisión de no invitar a Sudáfrica incluye "sus relaciones" con Irán, Hamás y otros de "los mayores adversarios de Estados Unidos", el bloqueo de las aportaciones de Washington y otros socios del G20 en la pasada cumbre, o la publicación de información confidencial sobre funcionarios estadounidenses.