Sudáfrica: un joven murió practicando Base jumping

Los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de la persona que aún no fue identificada, y luego lo trasladaron en helicóptero.

Las autoridades iniciaron una investigación para aclarar las circunstancias del accidente.

"Creo que el equipo no se abrió correctamente o que no se evaluaron adecuadamente las condiciones del viento", declaró un testigo que afirmó haber visto al hombre caer a gran velocidad momentos antes del impacto.

Un encargado del estacionamiento que presenció el accidente lo describió como traumático, explicando que el cuerpo quedó gravemente mutilado.

A pocos metros del lugar del accidente, largas filas de turistas esperaban para subir al teleférico de la Montaña de la Mesa, que atrae a miles de visitantes en esta época del año.

El incidente se produce tras otros accidentes recientes: el pasado viernes 2, un parapentista de 57 años resultó herido tras estrellarse en las laderas bajo el aparcamiento de Lion's Head, el otro pico emblemático de Ciudad del Cabo.

Además, el 8 de diciembre, un parapentista austriaco de 27 años resultó gravemente herido y fue hospitalizado tras un accidente en Lion's Head.

Asimismo, el 25 de noviembre, el campeón sudafricano de wingsuit, Jean Jacques Wallis, falleció en un accidente de parapente en la Montaña de la Mesa.

Wallis era reconocido internacionalmente por sus vuelos rasantes sobre los lugares emblemáticos de Ciudad del Cabo.

Las autoridades recuerdan al público que los deportes extremos de montaña requieren rigurosas evaluaciones meteorológicas y equipo certificado. (ANSA).