Sudafricano Hatherly gana el Mundial de ciclismo de montaña; Van der Poel, 29º

El sudafricano Alan Hatherly conservó su título de campeón del mundo de ciclismo de montaña, el formato de los Juegos Olímpicos, disputado este domingo en Crans Montana (Suiza), donde la estrella de la bicicleta Mathieu van der Poel acabó en una decepcionante 29ª posición.

Hatherly, tercero hace un año en los Juegos de París, por detrás del británico Tom Pidcock y del francés Victor Koretzky, superó en 48 segundos al italiano Simone Avondetto, plata, mientras que Koretzky ganó el bronce en un apretado final con los suizos Luca Schätti y Mathias Fluckiger.

El neerlandés Van der Poel, que aspiraba a coronarse campeón de la disciplina después de haberlo sido ya en ruta y en ciclocrós, llegó muy retrasado, a 5 minutos y 35 segundos del vencedor.

