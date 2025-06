Sudamérica juega con fuego en la bienvenida a “Carletto”

Brasil cambia de timón, Argentina recupera a su 10 y media Sudamérica juega con fuego: las eliminatorias regresan este jueves y viernes con la fecha 15, decisiva para redefinir el mapa rumbo al Mundial de 2026. Y en el centro de la escena, Carlo Ancelotti.

El técnico italiano, de voz serena y vitrinas repletas, inicia su camino con la Seleção en la recta final del premundial de la Conmebol, en el que no hay tiempo para proyectos lentos ni adaptaciones.

La Canarinha necesita dejar atrás una campaña irregular que ya devoró a dos técnicos y sembró una estela de incertidumbre.

Ancelotti no aterrizó en un país cualquiera.

Llega al corazón emocional del fútbol. Y si bien su currículum intimida, su margen de error es mínimo: en apenas cuatro fechas puede pasar de ser el Mesías esperado a otro nombre más en la lista de decepciones.

“¿Ansioso? Sí, un poco (...) pero muy contento de estar aquí, con mucha ilusión de que lo podemos hacer bien”, afirmó Ancelotti, quien previamente dijo sentir “gran orgullo por comandar a la mejor selección del mundo”.

Cuartos con 21 puntos, los pentacampeones del mundo, liderados por Vinícius Jr y Raphinha, desembarcan el jueves (23:00 GMT) en el puerto de Guayaquil para visitar a Ecuador —segundo con 23 unidades—, un rival directo que huele la clasificación.

La Tricolor, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, aseguraría su cupo si logra amargar con una victoria el estreno del exentrenador del Real Madrid.

“Imagino un partido de altísimo riesgo porque así lo marca la historia”, pronosticó Beccacece.

Roja a padecer con Messi & cía.

Con Argentina ya clasificada (31 puntos), cinco selecciones tienen en esta doble fecha —el martes se disputará la decimosexta jornada— la posibilidad matemática de sellar su presencia en el Mundial.

Pero también podrían ser arrastradas por la marea si resbalan. Ecuador (23), Uruguay (21), Brasil (21), Paraguay (21) y Colombia (20) están a flote, aunque ninguno puede respirar con verdadera calma.

La tabla es un nudo y debajo de ese paquete aparecen Venezuela (15), en puesto de repesca intercontinental, Bolivia (14), Perú (10) y Chile (10), que si no suman ahora, difícilmente lleguen con vida a septiembre para la última ventana de partidos.

Lionel Messi, ausente en la doble fecha de marzo, regresa para comandar a una Argentina que juega tranquila pero no relajada, y con algunas de sus estrellas suspendidas. Los campeones del mundo visitan a Chile el jueves (01:00 GMT del viernes) en Santiago.

“Han sucedido estas cosas (las bajas) en un momento que se puede aceptar, porque no estamos necesitados de puntos. Es una oportunidad y una puerta abierta para otros jugadores”, dijo el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni.

La Roja no puede permitirse otro paso en falso.

Ya no hay margen para el error. Con Ricardo Gareca en el banquillo, Chile no ha logrado superar el penúltimo escalón de la tabla y desde la novena jornada se acostumbró al traje de colista sin dar señales de recuperación. El duelo ante Argentina será tanto una prueba táctica como un examen de nervios. Si cae, podría despedirse del sueño 2026. "Si matemáticamente quedo sin posibilidades (de clasificar), la dirigencia me puede despedir", afirmó el DT. Uruguay, ¿otra víctima de la Albirroja? Gustavo Alfaro se ilusiona con hacer historia en Paraguay. La Albirroja tiene el recuerdo de Sudáfrica-2010 como su último Mundial. El DT argentino le devolvió a los guaraníes solidez, intensidad y autoestima. No pierde desde la séptima jornada y presume triunfos en casa ante dos gigantes: Argentina y Brasil. Ahora tienen en la mira a Uruguay, que llega diezmado el jueves (23H00 GMT) al Defensores del Chaco. "Este es el partido. Contra Uruguay es el partido. Uruguay lo ve de la misma manera. Estos 90 minutos son decisivos", sentenció Alfaro. La Celeste, que viene de tres partidos sin ganar, enfrentará primero a Paraguay y luego recibirá a Venezuela. Y lo hará con bajas sensibles por sanidad y suspensión: no estarán el guardameta Sergio Rochet, Fede Valverde, Darwin Núñez ni Rodrigo Bentancur. No es el mejor escenario para el estilo vertical y exigente del 'Loco' Marcelo Bielsa, aunque ya ha sorprendido antes. El arranque de los charrúas fue brillante. Ahora deben resistir. Los que se encomiendan el viernes Colombia, en tanto, afrontará un doble desafío: recibirá a Perú el viernes (20H30 GMT) en Barranquilla y luego deberá viajar a Buenos Aires para medirse con la Albiceleste. Con Luis Díaz como bandera y varios nombres afianzados en Europa, los dirigidos por Néstor Lorenzo son conscientes de que deben elevar su nivel para reencontrarse con la victoria, esquiva desde octubre del año pasado. En el medio fondo de la tabla, Venezuela y Bolivia comparten un diagnóstico similar: la Vinotinto osciló durante la primera ronda entre el grupo de clasificación directa, pero hoy apenas respira. Bolivia, en cambio, ha mostrado leves señales de vida tras ocupar el último y penúltimo lugares durante buena parte del camino. Este duelo cerrará la decimoquinta fecha el viernes (22H00 GMT) en Maturín. cl/ma