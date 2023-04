Sudamérica presenta sus estadios para Mundial de 2030

Buenos aires (ap) — en otro gesto que reafirma sus intenciones de organizar el mundial en 2030, conmebol presentó el viernes los estadios de argentina, paraguay, chile y uruguay en los que se jugarían los partidos en el centenario de la primera copa del mundo si prospera la candidatura conjunta.

El estadio Centenario de Montevideo, sede de la primera final en 1930; el Monumental de Buenos Aires; el Nacional de Santiago de Chile y el Defensores del Chaco de Asunción son algunos de los más emblemáticos campos de juego del fútbol sudamericano que figuran en un listado de 18.

“Queremos el Mundial, tenemos que honrar la memoria, la historia”, expresó el presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, al dar a conocer los escenarios que podrían albergar la competencia, durante el 76° Congreso de la entidad.

En el auditorio estaba el presidente de FIFA, Gianni Infantino, invitado al cónclave que reúne a las diez federaciones de Sudamérica.

“Presidente Infantino, quiero proponerte encontrar juntos un camino para celebrar los 100 años del mundo. No es la copa del 2030, esta es la copa centenario. La vida te dio la oportunidad que seas vos el presidente”, dijo Domínguez. “No cometamos el error de los Juegos Olímpicos que no se fueron a Atenas en 1996. Más tarde ya no se justificó. Tenemos un momento histórico, tenemos la posibilidad de que la FIFA se luzca”.

La referencia apuntó a la elección de Atlanta para organizar los Juegos Olímpicos cuando se celebró el centenario de Atenas 1896.

Argentina lidera el listado con siete estadios. Además del Monumental, el de mayor capacidad de la región con 83.000 butacas, también aparecen el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (57.000), así como tres recintos en Buenos Aires: el Único de La Plata (53.000); el Libertadores de América (48.000) y el Presidente Perón (42.000). La lista se completa con el Malvinas Argentinas de Mendoza (42.000) y Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero (30.000).

Paraguay sigue con cinco sedes: el estadio Conmebol a construir (60.000); el General Pablo Rojas de Asunción (45.000); el Antonio Aranda de Ciudad del Este (28.000); Villa Alegre de Encarnación (45.000) junto al mencionado Defensores del Chaco (45.000).

En Uruguay también se jugaría en el estadio Campeón del Siglo (40.000) y el Gran Parque Central (34.000), ambos de Montevideo.

El estadio Monumental (43.000) y el Ester Roa de Concepción (33.000) corresponden a Chile.

La mayoría tiene que remodelarse para cumplir con las exigencias de FIFA.

Se prevé que la sede de 2030 se decidirá en septiembre del año próximo. La Copa del Mundo de 2026 se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Por Europa, que albergó el Mundial por última vez en Rusia 2018, ya se postularon España y Portugal. Recientemente se les sumó Marruecos.

También se conjetura que Arabia Saudí podría presentar un plan inédito que involucraría a tres continentes.

“No es un cumpleaños más”, insistió Domínguez.

El presidente de CONMEBOL le propuso públicamente a Infantino que la elección de Sudamérica sea consensuada con los demás interesados.

“Que a través tuyo se abra mesa de diálogo con todos nuestros pares porque hay lugar para todos si nos sabemos ordenar, sobre todo si sabemos respetar y darle prioridad a la historia”.

AP