Sudamérica se pone en modo Mundial: primer test y una incógnita llamada Messi

A nueve meses del Mundial de 2026, las seis selecciones sudamericanas clasificadas afrontarán la ventana FIFA de octubre, entre los días 10 y 14, como primer ensayo táctico tras la extensa eliminatoria regional, todavía bajo la incertidumbre sobre la presencia de Messi en la cita norteamericana.

Venezuela y Puerto Rico: ¿pruebas reales para la Albiceleste?

Argentina iniciará su preparación mundialista con dos amistosos en Estados Unidos: contra Venezuela, el viernes en Miami, y frente a Puerto Rico, el lunes en Chicago, dos selecciones que no clasificaron a la máxima cita.

Entre los nombres habituales de las convocatorias de Lionel Scaloni destaca esta vez la presencia por primera vez del arquero Facundo Cambeses (Racing), el defensor central Lautaro Rivero (River Plate) y el mediocampista Aníbal Moreno (Palmeiras, BRA).

Asimismo vuelven al combinado el delantero José Manuel López, de buen presente en el Palmeiras, y el zaguero Marcos Senesi (Bournemouth, ENG), recuperado de una lesión en el tendón que sufrió a fines de 2024.

La convocatoria de Messi, de 38 años, despierta gran expectativa, ya que aún no se confirma si disputará el Mundial. Su eventual participación marcaría un punto de inflexión en la estrategia del equipo.

Vini y Rodrygo a la orden. ¿Y Neymar?

Vinícius Jr y su socio Rodrygo liderarán el ataque de Brasil en los amistosos ante Corea del Sur, el viernes en Seúl, y Japón, el martes en Tokio.

"Vuelve Rodrygo porque creo que lo está haciendo muy bien", afirmó el técnico de la Seleção, Carlo Ancelotti, sobre el habilidoso mediapunta del Real Madrid, quien recibe su primer llamado a la Canarinha desde que el italiano asumió el cargo en junio.

Otra novedad es la inclusión del central madridista Éder Militão, ausente por lesión desde julio de 2024.

¿Y Neymar? La relación entre el astro y Ancelotti ha estado marcada por la incertidumbre. Ney negó problemas de salud tras quedar fuera de su primera convocatoria por motivos físicos. Pese a la discrepancia, el DT confía en el delantero del Santos.

Ecuador vs los anfitriones

Para Ecuador los test ante Estados Unidos, el viernes en Austin, y México, el martes en Guadalajara, dos de los tres anfitriones del Mundial junto a Canadá, serán un "desafío", aseguró el DT de la Tri, Sebastián Beccacece.

"Estos juegos son tan valiosos como los de la clasificatoria", advirtió el argentino.

Beccacece citó para estos encuentros a la base que utilizó en las eliminatorias, aunque tendrá las ausencias sensibles del mediocentro Moisés Caicedo (Chelsea), el delantero Gonzalo Plata (Flamengo) y el zaguero Piero Hincapié (Arsenal, ENG).

Bielsa busca la nueva sangre charrúa

Fiel a su estilo impredecible, Marcelo Bielsa sacudió otra vez el tablero en Uruguay. Dejó fuera a todas sus estrellas que brillan en Europa y citó a una camada de juveniles que ilusiona. La nueva sangre charrúa empieza a tomar forma bajo su mando. La Celeste, que asiste sin falla a un Mundial desde Sudáfrica 2010, disputará dos partidos en Malasia ante República Dominicana, el viernes en Kuala Lumpur, y Uzbekistán, el lunes en Malaca. Los delanteros Facundo Torres (Palmeiras), Agustín Álvarez (Monza, ITA) y Luciano Rodríguez (Neom, KSA), y el defensor Marcelo Saracchi (Celtic/SCO) serán sus caras más conocidas. Colombia a EEUU con Díaz como estandarte Colombia regresa a un Mundial tras su última participación en Rusia 2018. El técnico argentino Néstor Lorenzo confía en un grupo de jugadores experimentados como Luis Díaz, figura del Bayern Múnich, James Rodríguez (León, MEX) y Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR). Para los duelos en Estados Unidos ante México, el sábado en Arlington, y Canadá, el martes en Harrison, estarán ausentes el golero titular Camilo Vargas (Atlas, MEX) y los atacantes Jhon Arias (Wolverhampton, ENG) y Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS). Las novedades: la primera convocatoria del extremo Kevin Serna (Fluminense, BRA) y el retorno del delantero Juan Camilo Hernández, goleador del Betis de España. Paraguay en el mapa mundial con gira asiática La Albirroja sigue inmersa en la euforia por su clasificación al Mundial, un logro que rompe con la larga espera desde Sudáfrica 2010. Paraguay, comandada por el argentino Gustavo Alfaro, enfrentará a Japón, el viernes en Osaka, y a Corea del Sur, el lunes en Seúl. El lateral izquierdo Diego León (Manchester United, ENG), de 18 años, y el extremo izquierdo Diego González (Atlas, MEX), de 22, debutarán en el combinado mayor, que sufrirá la baja de su estrella, el atacante Julio Enciso (Racing de Estrasburgo, FRA). cl/raa/