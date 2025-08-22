Sudamericana: Boric evalúa demanda

La revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue cancelada por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera a raíz de los incidentes que estallaron en la tribuna visitante y que se iniciaron cuando fanáticos del equipo chileno comenzaron a arrojar todo tipo de objetos hacia la bandeja inferior que ocupaban simpatizantes del equipo argentino.

Después de que la voz del estadio instara a los aficionados de Universidad de Chile a abandonar el recinto, algunos aficionados permanecieron en el lugar y fueron sorprendidos por un grupo de aficionados radicalizados de Independiente, que lograron ingresar a ese sector y los agredieron sin piedad.

Boric apuntó en ese sentido hoy a las "graves fallas en la organización" del partido y reiteró que nada justifica la violencia contra sus compatriotas, razón por la cual prometió: "Vamos a ser muy firmes en nuestra posición".

"Hay una discusión sobre quién realizó el primer acto de violencia… (pero) nada justifica el linchamiento, la brutalidad, la barbarie que vimos contra los hinchas de la Universidad de Chile", afirmó el mandatario a la prensa local.

Boric explicó que "las responsabilidades penales individuales, las tendrá que evaluar la justicia, pero a mí como presidente me corresponde defender a los ciudadanos que fueron agredidos con una brutalidad inaceptable".

En ese sentido, valoró las gestiones en Buenos Aires del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con autoridades transandinas y señaló que conversará con él los mecanismos a seguir, pero anticipó que, en su opinión, sería "razonable querellarse contra quienes realizaron este tipo de agresiones".

"Hay una persona que está identificada… que golpea a matar a un hincha de la 'U' y que después está empujando a otro que cae al vacío. Esas cuestiones no se pueden pasar por alto", destacó.

Según el presidente chileno, resulta "evidentemente grave" que la policía argentina no detuviera a ningún hincha de Independiente, "solo a los chilenos" y aclaró que no se trata de "una cuestión contra el gobierno regional, ni provincial, ni nacional de Argentina".

"Tenemos buenas relaciones entre pueblos y gobiernos y eso se tiene que mantener así. Pero tenemos que exigir las responsabilidades que correspondan, porque es muy delicado lo que pasó", reiteró.

Finalmente, comparó lo sucedido el miércoles por la noche con lo ocurrido el 13 de agosto en el duelo de ida disputado en suelo chileno.

¿Por qué no hubo incidentes en el partido de Independiente con la 'U' acá?, preguntó antes de asegurar que eso fue posible "porque hubo un trabajo previo (de prevención) muy importante".

(ANSA).