Sudamericana: La ANFP denuncia "pasividad" frente a la violencia

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América. Las graves agresiones de parte de los barras bravas de Independiente contra los hinchas de Universidad de Chile presentes ante la pasividad del club organizador del encuentro exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte”, expresó la entidad en un comunicado.

Asimismo exigió a todos los actores involucrados, dirigentes de Independiente y autoridades argentinas, “esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables”, a la vez que manifestó su “total apoyo a Universidad de Chile, la solidaridad con los hinchas heridos y sus familias” y prometió mantenerse “en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación”. (Ansa).