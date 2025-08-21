Sudamericana: “Lo deportivo, en segundo plano”, Aránguiz

Michael Clark, titular de "Azul Azul", sociedad concesionaria del club chileno, criticó al presidente del club argentino, Néstor Grindetti, y apuntó a deficiencias graves en la organización del partido.

"Expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente. Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos", señaló Aránguiz, antes embarcar de regreso al país.

El mediocampista habló en nombre de todo el plantel y afirmó: "No estamos ajenos a este dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares", agregó.

"Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero", concluyó Aránquiz en un mensaje publicado en Instagram.

Luego de recorrer los recintos hospitalarios donde fueron trasladados los heridos, Clark dio a conocer el listado completo de los 19 lesionados de mayor gravedad y de los 90 hombres detenidos, junto con cinco mujeres y seis menores de edad.

El titular de "Azul Azul" repudió las expresiones de Grindetti, quien acusó a la barra brava del club chileno por la violencia que obligó a cancelar el partido que se jugaba en el estadio Libertadores de América, de la ciudad de Avellaneda, periferia sur de Buenos Aires.

"Acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente", afirmó Grindetti, declaración que criticó Clark al afirmar que los dirigentes del club argentino "no están a altura" y demuestran "una deshumanización que habla muy mal de ellos".

Recordó que cuando Independiente jugó en Chile, el partido de ida el 13 de agosto que ganó por 1-0 el equipo local, "a ellos no les pasó nada".

La seguridad operó ese día con "barras separadas por un colchón, había guardias, policías… hoy las barras estaban juntas, no había mallas, no había guardias, no había la policía", comparó.

"Cuando sacan a la gente de la U, quedan unos pocos, es inexplicable, se meten 100, 150 personas y empiezan a pegarle a la gente de la 'U' y no aparece nadie", agregó.

Clarck también destacó que el autobús en el que regresó el plantel de Universidad de Chile hacia el aeropuerto tampoco contó con escolta policial, tal como lo exige el reglamento de la Conmebol. (ANSA).