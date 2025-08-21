Sudamericana: Noche de locura y sangre

Con al menos 20 lesionados, dos de gravedad, y más de 100 detenidos, se saldó la trágica jornada que acapara las portadas de los medios deportivos, no sólo de los países de los equipos involucrados.

Violencia que derivó en acusaciones cruzadas entre dirigentes de ambos clubes, mientras se espera que la Conmebol anuncie lo que algunos anticipaban como un castigo sin precedentes, aunque la entidad lo desmintió.

Mientras eso se define, el embajador chileno José Antonio Viera-Gallo, acompañado del ministro del Interior, Alvaro Elizalde, que viajó a Buenos Aires por orden del presidente Gabriel Boric, intentó llevar tranquilidad.

El diplomático informó que dos de los 19 heridos chilenos permanecen internados tras haber sido intervenidos quirúrgicamente.

Uno de ellos cayó desde gran altura mientras era agredido en la tribuna que ocuparon los visitantes, donde se originaron los disturbios, y que la barra brava del equipo chileno había abandonado cuando ingresaron los fanáticos más radicalizados de Independiente para cobrarse revancha contra un puñado de hinchas que permanecían en el lugar.

El embajador informó que 97 aficionados chilenos seguían detenidos en la comisaría de Avellaneda, periferia sur de Buenos Aires, "entre ellos tres mujeres y el resto hombres adultos", mientras que los "menores arrestados fueron liberados y entregados a la custodia de parientes y conocidos".

"Estamos esperando que el fiscal analice la situación de cada uno para que los inocentes sean liberados y los culpables enfrenten los cargos correspondientes", completó Viera-Gallo, en diálogo con la prensa local.

Michael Clark, presidente de "Azul Azul", sociedad que administra Universidad de Chile, afirmó que "sólo cuatro de las 12 personas heridas permanecen internadas y dos serían dadas de alta hoy mismo durante el transcurso del día".

El dirigente dijo desconocer si todos los aficionados chilenos que resultaron heridos recibieron atención médica y afirmó que está abocado también a atender la situación de los detenidos.

Consultado por las responsabilidades en lo ocurrido, Clark aclaró que "este no es momento para determinar quiénes fueron los culpables", pero cuestionó declaraciones del presidente del club argentino, Néstor Grindetti, quien reclamó "una sanción para el club chileno y liberación de responsabilidad para Independiente".

"Los dirigentes del club argentino demostraron una deshumanización que habla muy mal de ellos", afirmó Clark, quien denunció que el autobús que trasladó al plantel de Universidad de Chile al aeropuerto lo hizo sin escolta policial, como exige el reglamento.

De paso, recordó que cuando su equipo recibió a Independiente en el partido de ida, el 13 de agosto, "a ellos no les pasó nada" y apuntó a las deficiencias en el operativo de seguridad en la revancha.

En el mismo, participaron 650 policías de la provincia de Buenos Aires y 150 efectivos de una empresa privada, que no intervinieron cuando los fanáticos visitantes comenzaron a arrojar objetos contra los aficionados locales ubicados en la bandeja inferior, ni cuando la situación se desmadró.

"Las dos parcialidades estaban juntas, no había guardias y no había policía.

Cuando sacaron a la gente de Universidad de Chile, solo quedaron unos pocos hinchas y al ingresar unos 100 o 150 barras de Independiente a agredirlos no había nadie para defenderlos", destacó Clark.

La empresa privada contratada por el club argentino para velar por la seguridad dentro de su estadio es "Tech Security", informa la prensa local, y está vinculada con la familia de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Menem dijo haberse alejado de la misma cuando asumió funciones políticas en 2021 de la mano de La Libertad Avanza, partido que llevó a la presidencia de Argentina a Javier Milei y que pretende sumar a sus filas justamente a Grindetti, histórico dirigente del PRO y cercano al ex mandatario Mauricio Macri.

Con las elecciones legislativas nacionales que renovarán parcialmente las dos Cámaras en el Congreso "a la vuelta de la esquina" (en la provincia de Buenos Aires se votará el 7 de septiembre y el 26 de octubre), lo sucedido en Avellaneda sirvió para que algunos intentasen llevar "agua para su molino".

"Es uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino y refleja la total incompetencia de la APreViDe (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, Ndr) y del Ministerio de Seguridad bonaerense", acusó el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, apuntado contra los funcionarios de una provincia gobernada por el peronismo.

"Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El gobierno provincial dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque le da miedo hacer intervenir a la policía para recuperar el orden y porque conviven con los barras y sus negocios", acusó la ministra que cada miércoles ordena a la policía de la Ciudad reprimir las marchas de los pensionados frente al Congreso.

"No se podía reprimir con balas de goma y gases en una tribuna donde había mujeres y niños", le respondió Javier Alonso, ministro de Seguridad provincial, según el cual "la policía solicitó que el partido se suspendiera en el primer tiempo" (el árbitro uruguayo Gustavo Tejera lo hizo apenas iniciado el complemento, Ndr).

"Siempre los partidos organizados por FIFA o Conmebol recibieron público visitante, incluso cuando desde la provincia habíamos prohibido su ingreso. Sin embargo, los protocolos de este tipo de competencias exigen a los clubes la presentación de un plan operativo y ninguno de esos protocolos se cumplió ayer", aclaró Alonso.

"El partido debía suspenderse y la tribuna tenía que ser desalojada, que fue lo que ocurrió, pero la demora para tomar esa decisión permitió que un grupo de barras de Independiente rompiera un portón e ingresara al sector del público visitante, donde ocurrieron los principales incidentes", destacó Alonso informó que la justicia examinará las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad para identificar y castigar a los responsables de una noche de locura en la que la pelota esta vez sí se manchó. (ANSA).