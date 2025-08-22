Sudamericana: Unidos contra la violencia

Una situación que anticipa duras sanciones para ambos equipos por parte de la Conmebol, ante un pedido en ese sentido del propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, impactado por las imágenes de la barbarie en el Estadio Libertadores de América que dejó como saldo una veintena de heridos, dos de ellos de gravedad, y más de 100 detenidos de la parcialidad chilena.

Desde Buenos Aires, hacia donde viajó instruido por el presidente Gabriel Boric, el ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, insistió hoy en la importancia "de que trabajemos unidos por erradicar la violencia en el fútbol y por eso hemos acordado una mesa técnica de trabajo tanto con el gobierno nacional, como con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse en el futuro".

Elizalde formuló declaraciones difundidas por radio Cooperativa después de visitar a los dos heridos más graves que, según dijo, están fuera de riesgo vital y de reunirse con sus familiares. El ministro reconoció especialmente "el trabajo médico que aquí se ha realizado" y descartó calificar su gestión ante las autoridades argentinas como una intervención.

"Es el diálogo entre dos Estados que debemos trabajar juntos para generar bienestar a los dos lados de la Cordillera (de Los Andes)", señaló.

José Antonio Viera-Gallo, embajador chileno en Buenos Aires, valoró el viaje de Elizalde que permitió reuniones con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Ambos encuentros fueron muy provechosos, porque ya como a las 12 de la noche, nos llegó la noticia de que el fiscal había pedido al magistrado la liberación de todos los detenidos, cosa que está ocurriendo", indicó el diplomático en diálogo con Tele13 Radio.

Viera-Gallo confirmó que se constituirá una mesa de trabajo binacional "sobre el intercambio de información de personas que tengan prohibido ingresar a los estadios" y destacó: "Parece bastante absurdo que una persona que en Chile no puede entrar a los estadios, sí pueda venir acá a un partido internacional y viceversa", explicó.

Para el regreso a Chile del centenar de chilenos retenidos se están proveyendo los servicios consulares, incluso con refuerzos desde la Cancillería, que les permitan acceder a la documentación necesaria.

Respecto a una eventual imputación de cargos, en principio el diplomático la descartó, aunque el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, en Chile, señaló que aún no se tiene información al respecto. (ANSA).