Sudamericana: Violencia sin fin

Según informa la prensa local, los fanáticos más radicalizados del equipo trasandino insultaron, salivaron y golpearon al periodista del canal América TV que transmitía en vivo la liberación de los más de 100 aficionados que permanecían arrestados en esa seccional policial desde el miércoles por la noche, repitiendo lo sucedido en algunos de los hospitales a los que habían sido trasladados los 19 heridos de la parcialidad visitante.

Uno de ellos, identificado como Gonzalo Alfaro, de 33 años, permanecía "con respiración asistida" tras haber sido intervenido en el Hospital Fiorito debido al traumatismo de cráneo grave que padeció al caer desde gran altura desde la tribuna visitante del estadio Libertadores de América, a la que ingresó parte de la barra brava de Independiente para golpear a un pequeño grupo que permanecía en la misma después de haber sido desalojada.

El otro herido de gravedad que aún se encuentra internado y que fue identificado como Jaime Mora "evoluciona favorablemente y está lúcido", informaron fuentes hospitalarias a la prensa local, anticipando que podría recibir el alta médica en las próximas 72 horas. (ANSA).