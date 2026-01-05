Sudamericanos en Europa: Abner sella triunfo del Lyon y Panichelli pone fin a sequía

Nicolás Tagliafico (Argentina), Abner Vinícius (Brasil): el Olympique de Lyon hiló su segunda victoria en la Ligue 1 de Francia tras imponerse al Mónaco (3-1) a domicilio.

El defensor argentino Nicolás Tagliafico jugó un papel clave en la victoria de su equipo al firmar un doblete de asistencias, mientras el lateral brasileño puso el broche de oro con su segundo tanto en el torneo galo.

Pavel Sulc abrió el marcador (38') de un remate a un centro medido de Tagliafico.

Ya en la recta final (79'), el zaguero brasileño puso el 3-1 definitivo en el marcador luego de recibir un pase del central argentino y rematar a puerta vacía.

Abner, que ha marcado en todas las competiciones en la presente temporada, suma cuatro tantos en 16 partidos disputados hasta el momento.

Ambos repitieron como titulares. También vio acción el delantero uruguayo Martín Satriano, quien ingresó de cambio en la segunda parte.

Por el Mónaco gozó de minutos el brasileño Caio Henrique.

El Olympique de Lyon logró mantenerse en la zona europea de la tabla al llegar a 30 unidades, afianzándose en la quinta posición.

Joaquín Panichelli (Argentina): el atacante "Albiceleste" puso fin a una racha de seis partidos en la Ligue 1 sin ver puerta en la igualada entre el Niza y el Racing de Estrasburgo (1-1).

El futbolista de 23 años adelantó al Racing (13') con el cobro de un tiro penal después de que el árbitro decretara el máximo castigo por una falta en el área.

Con ello, Panichelli llegó a diez tantos en 17 partidos del campeonato francés y se mantiene como el segundo máximo goleador de la competición tras Mason Greenwood (11).

El argentino se mantiene fijo en el esquema de Liam Rosenior y disputó los 90 minutos del encuentro.

También fueron titulares el argentino Valentín Barco y el paraguayo Julio Enciso, mientras el ecuatoriano Kendry Paez ingresó de cambio en la segunda mitad.

El punto del empate sirvió para que el cuadro de Alsacia lograra mantenerse en la séptima posición de la tabla con 24 unidades.

Mateo Pellegrino (Argentina): el atacante "Albiceleste" convirtió su quinto tanto de la campaña para que el Parma rescatara un punto del empate ante el Sassuolo (1-1) en la Serie A.

Pellegrino puso el 1-1 definitivo (24') luego de un robo en la media para sacarse un potente remate cerca de la media luna que se coló a la puerta rival pegado a un poste.

El jugador formado en el Vélez Sarsfield llegó a once dianas en 32 partidos disputados con la camiseta del Parma.

Tras el encuentro, el joven entrenador español Carlos Cuesta elogió la actuación de Mateo Pellegrino y destacó que es "un ejemplo de trabajo duro y profesionalismo".

Pellegrino repitió como titular y disputó los 90 minutos, al igual que su compatriota Lautaro Valenti. Por su parte, el también argentino Nahuel Estevez ingresó de cambio en la segunda mitad (69').

El Parma consiguió hilar dos partidos sin conocer la derrota en la Serie A para colocarse en el puesto 14 de la tabla con 18 unidades, alejándose a seis puntos del descenso.

Mauro Arambarri (Uruguay): el Getafe logró asegurar un punto el viernes en el empate ante el Rayo Vallecano (1-1) gracias a un tanto sobre la hora del centrocampista charrúa.

Arambarri puso el 1-1 definitivo (90') en el marcador de un potente cabezazo a un centro de Luis Milla en el cobro de un tiro libre.

El uruguayo, que disputó el partido completo, llegó a tres dianas en 18 partidos disputados en la presente temporada.

El Getafe puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas y logró colocarse en la décima posición de la tabla con 21 unidades.

"Hacemos muchas cosas bien, tenemos orden. El Rayo se sorprendió con eso. Tenemos muchas más cosas positivas que negativas", dijo Arambarri tras el encuentro.

pnv-dam