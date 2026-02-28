Sudamericanos en Europa: Alexis Mac Allister marca un golazo y Julián Álvarez rescata al Atlético

El Liverpool se impuso por goleada al West Ham United (5-2) para mantenerse en la zona europea de la tabla. El centrocampista argentino Alexis Mac Allister contribuyó con un golazo y sumó su segunda jornada de la Premier League viendo puerta.

Por los Hammers, el también argentino Valentín "Taty" Castellanos registró su segunda diana en el torneo.

En España, el delantero albiceleste Julián Álvarez facturó sobre la hora para que el Atlético de Madrid se llevara los tres puntos de la victoria ante el Real Oviedo (1-0).

Alexis Mac Allister factura en goleada del Liverpool

El Liverpool extendió su buena racha a tres victorias consecutivas en la Premier League al imponerse por goleada al West Ham (5-2).

El centrocampista argentino Alexis Mac Allister fue una de las figuras más destacadas del encuentro disputado en Anfield al contribuir con un tanto.

Mac Allister puso el 3-0 parcial en el marcador (43') con una vistosa volea desde el corazón del área a un centro de Hugo Ekitiké.

El argentino sumó su segunda jornada en la Premier League viendo puerta para llegar a 19 tantos y 17 asistencias en 134 partidos disputados con la camiseta del Liverpool.

"Me gusta mucho meterme en el área y marcar goles. A veces sucede, a veces no", reconoció el centrocampista tras el encuentro.

"En los últimos partidos he podido marcar algunos goles, así que estoy contento porque puedo ayudar al equipo y, al mismo tiempo, ganar confianza", puntualizó el futbolista albiceleste.

Mac Allister fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro, al igual que el arquero brasileño Alisson Becker.

Por el West Ham vio acción el delantero argentino Valentín "Taty" Castellanos, quien registró su segundo tanto en la Premier League al poner el 4-2 parcial en el marcador (75') de un cabezazo en el cobro de un tiro de esquina.

El Liverpool es quinto de la tabla con 48 unidades, las mismas que el cuarto clasificado, Manchester United, y a tan sólo tres puntos del Aston Villa (51), en el tercer puesto de la tabla.

"Lo bueno es que hemos ganado y ahora la brecha es menor con el Villa o los equipos de la cima (Arsenal y Manchester City). Estamos contentos con el resultado", dijo Mac Allister a la BBC tras el encuentro.

Julián Álvarez aparece en el último suspiro

El Atlético de Madrid logró quedarse con los tres puntos en su visita al Real Oviedo (1-0) gracias a un tanto sobre la bocina del atacante argentino Julián Álvarez.

La Araña, que ingresó de cambio tras el descanso (46'), convirtió el único tanto del encuentro (94') después de aprovechar un balón suelto en el área para sorprender al arquero local con un potente zurdazo que se coló por una esquina.

Con ello, el delantero puso fin a una sequía de 14 partidos en el campeonato español sin ver puerta y llegó a 13 dianas en 37 partidos disputados en lo que va de la campaña.

"Fuimos de menos a más en el juego. Creo que en el segundo tiempo jugamos un buen partido, terminamos con un bonito gol; un gol que le hace bien a Julián y al equipo", apuntó el entrenador Diego Simeone tras el encuentro.

También vieron acción los argentinos Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Thiago Almada, y el uruguayo José María Giménez.

Por el conjunto asturiano vieron acción los argentinos Santiago Colombatto y Thiago Fernández, y los uruguayos Federico Viñas y Nicolás Fonseca.

El Atlético de Madrid logró mantenerse en el tercer puesto de la clasificación con 51 unidades.