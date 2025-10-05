Sudamericanos en Europa: Alexis Sánchez castiga al Barcelona y Joaquín Panichelli marca un doblete

El delantero chileno Alexis Sánchez marcó frente a su exequipo, Barcelona, para encaminar el triunfo del Sevilla (4-1) en el Ramón Sánchez Pizjuán.

El atacante de 36 años celebró por todo lo alto después de que el cuadro hispalense pusiera fin a diez años sin vencer al Barcelona en la Liga.

En Francia, el delantero argentino Joaquín Panichelli convirtió un doblete para encaminar la victoria frente al Angers (5-1), metiéndose de lleno en la pelea por el campeonato de goleo.

Alexis Sánchez lidera triunfo histórico

El delantero chileno Alexis Sánchez jugó un papel decisivo en la victoria del Sevilla ante el Barcelona (4-1) al convertir el tanto que inauguró el marcador.

El delantero de 36 años adelantó al cuadro local (13') con el cobro de un tiro penal tras una falta del defensor uruguayo Ronald Araújo sobre el sevillista Isaac Romero.

Alexis engañó a Wojciech Szczesny, con quien compartió vestuario en el Arsenal (2014-15), enviando la pelota por el lado izquierdo de la portería sin mayor problema.

El chileno celebró de manera efusiva, pues según detalló, "había dicho de no celebrarlo, pero a veces la ansiedad me juega en contra. O las ganas".

"Le tengo mucho cariño al Barcelona", recalcó el ariete.

Alexis Sánchez fue titular y completó 93 minutos en la cancha, retirándose ovacionado por la afición.

"Si había un momento para ganar era éste", dijo Alexis, quien llega al parón por fecha FIFA con un saldo de dos goles y una asistencia en ocho partidos de Liga.

El entrenador Matías Almeyda destacó que el ariete veterano "está dando el máximo" con la camiseta del Sevilla.

"No respondo a quienes lo criticaron antes de llegar (al club)", apuntó el timonel argentino.

Por su parte, el central brasileño Marcao volvió a portar el gafete de capitán y disputó el partido completo.

Con el triunfo, Sevilla puso fin a una racha de diez años sin imponerse al conjunto catalán en La Liga, con 15 derrotas y cuatro empates desde su último triunfo (2-1), en octubre de 2015.

"En mi vida siempre he hecho récords y cuando la gente termina el partido, miras cómo celebran los jugadores, los que están en el banquillo y es lindo de ver", dijo Alexis.

Panichelli encamina goleada en Estrasburgo

El Racing de Estrasburgo goleó al Angers (5-0) y se metió de lleno en la pelea por el liderato.

El delantero argentino Joaquín Panichelli fue la gran figura del encuentro al convertir un doblete para encaminar el triunfo local y colocarse como máximo artillero de la Ligue 1.

'Pani' abrió el marcador (36'), tras combinarse con el centrocampista argentino Valentín Barco, aprovechando un error de la defensa rival.

Tras el descanso (51'), el ex de River Plate duplicó la ventaja del Racing con un remate desde el corazón del área a un servicio de Félix Lamerechal.

El ariete albiceleste llegó así a cinco dianas en ocho partidos de la Ligue 1, igualando al futbolista del Mónaco Ansu Fati en el liderato de la tabla de goleo.

Panichelli repitió como titular y se mantuvo 84 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

En tanto, Valentín Barco disputó 73 minutos antes de ser sustituido.

También gozaron de minutos el paraguayo Julio Enciso y el ecuatoriano Kendry Páez, quienes ingresaron de cambio en la segunda parte.

"Valentín (Barco) y Joaquín (Panichelli) nos aportan mucho. Agallas, energía. No me gusta hablar de jugadores individuales, pero es importante destacar eso", dijo el entrenador Liam Rosenior tras el encuentro.

El cuadro de Alsacia llegó a 15 unidades y logró colocarse en el tercer puesto de la clasificación, igualado con el Olympique de Marsella y a tan sólo un punto del líder, PSG (16).

"Si nos hubieran dicho que después de siete partidos tendríamos 15 puntos y que habríamos ganado nuestro primer partido de la Conference League, probablemente no lo hubiéramos creído", dijo Rosenior.

pnv/dam