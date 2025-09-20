Sudamericanos en Europa: Alexis Sánchez vuelve a marcar en la Liga

El atacante chileno Alexis Sánchez facturó para sellar el triunfo del Sevilla ante el Alavés (1-2) este sábado en la 4ª fecha de LaLiga.

El delantero de 36 años se estrenó como goleador con la camiseta del cuadro andaluz once años después de marcar su última diana en la competición española, en el empate entre Barcelona y ante Atlético de Madrid (1-1) en la última jornada de la campaña 2013-14.

En Madrid, Éder Militao fue la gran figura en la victoria del Real Madrid ante el Espanyol (2-0) al convertir el tanto que abrió el marcador.

Alexis Sánchez se estrena con el Sevilla

El Sevilla hiló su tercer partido sin conocer la derrota en la Liga al imponerse al Alavés (1-2) de la mano del atacante chileno Alexis Sánchez.

El Niño Maravilla se estrenó como goleador con la camiseta del cuadro andaluz después de once años de ausencia en el campeonato español, desde que se despidió del Barcelona con un tanto en el empate ante el Atlético de Madrid (1-1) en mayo de 2014.

El ariete ingresó de cambio (14) para reemplazar al lesionado Alfon González y acabó sellando el triunfo hispalense.

Sánchez, que se había estrenado como asistente ante el Elche (2-2) en su debut con el Sevila, puso el 2-1 definitivo (67) con una buena definición a un servicio de José Ángel Carmona.

El chileno no marcaba desde abril de 2024, en la victoria del Inter de Milán ante el Empoli (2-0), y había tenido poca actividad con el Udinese antes de su regreso a España. Alexis reconoció que "no esperaba" la oportunidad de jugar hasta el final tras ingresar en el primer tiempo.

"Hacía tiempo que no jugaba 70 u 80 minutos, estoy poniéndome en forma", reconoció el futbolista de 36 años.

"Contento con el equipo que lo dejó todo en el campo. Se ha creado un grupo muy lindo. Contento por el gol y por el triunfo", dijo a los medios españoles.

También vieron acción el brasileño Marcao, que portó el gafete de capitán, y el chileno Gabriel Suazo. Ambos disputaron el partido completo.

Por el Alavés gozaron de minutos los argentinos Nahuel Tenaglia y Lucas Boyé.

Sevilla conquistó su segunda victoria en cinco partidos de Liga para llegar a siete unidades y colocarse en la octava posición de la tabla.

Militao marca en el Bernabéu

Real Madrid se afianzó como líder de la tabla en la Liga española tras hilar su quinta victoria en la competición, esta vez, ante el Espanyol de Barcelona (2-0).

El defensor brasileño Éder Militao fue una de las grandes figuras al convertir el tanto que abrió el marcador.

El central adelantó al cuadro local (22) de un potente derechazo desde fuera del área, luego de recibir un balón medido del uruguayo Federico Valverde y abrirse espacio para definir.

El cuadro merengue sentenció al inicio de la segunda mitad (47) por conducto del francés Kylian Mbappé tras recibir un pase en corto del brasileño Vinícius Júnior.

Militao, que pasó gran parte de la temporada 2024-25 fuera por lesión, se ha afianzado en el cuadro titular de Xabi Alonso, disputando los 90 minutos del encuentro.

De igual manera, Federico Valverde disputó el partido completo y se marchó con un saldo de dos asistencias en cinco jornadas de Liga.

También fueron titulares Vinícius Júnior y el argentino Franco Mastantuono, quienes fueron sustituidos en la segunda mitad. Por su parte, el brasileño Rodrygo Goes ingresó de cambio (77) para disputar el último cuarto de hora.

Vinícius se mostró inconforme con el cambio, por lo que Xabi Alonso tuvo que explicar que el jugador "quería seguir porque se encontraba bien".

"A Vinícius solo le ha faltado el gol. Es verdad que ha salido del campo en el momento en que mejor estaba y podía haber esperado un poco, pero entendí que necesitábamos gente de refresco", explicó el preparador español.

"No se ha puesto muy contento, pero Franco (Mastantuono) tampoco", aseveró Alonso.

