El volante argentino Ángel Di María marcó y asistió para que el Benfica cosechara un importante triunfo ante el Salzburgo (3-1). Por su parte, el brasileño Arthur Cabral se estrenó como goleador en la Champions League.

Con la victoria, las 'Águilas de Lisboa lograron hacerse con el tercer puesto de la clasificación en el Grupo D y disputarán los dieciseisavos de final de la Europa League.

En Alemania, el Real Madrid cerró la Fase de Grupos de la Champions League con su sexta victoria en seis partidos al imponerse al Unión Berlín (3-2).

El atacante brasileño Rodrygo Goes contribuyó con una asistencia para cerrar la primera etapa de la competición europea con tres goles y dos servicios.

- Ángel Di María marca un gol olímpico -

Benfica logró imponerse al Salzburgo (3-1) en la última jornada de la Fase de Grupos de la Champions League y con ello, asegurarse el pase a los dieciseisavos de final de la Europa League.

El volante argentino Ángel Di María jugó un papel clave en el triunfo del cuadro portugués al contribuir con un tanto y una asistencia.

El 'Fideo' abrió el marcador (32) con un espectacular gol olímpico desde la esquina izquierda del marco custodiado por Alexander Schlager, quien alcanzó a rozar el balón con una mano pero no logró detener su trayectoria hacia el fondo de la red.

Al filo del descanso (45), Ángel Di María volvió a hacerse presente, esta vez, con un pase al borde del área para que Rafa Silva pusiera el 2-0 de un potente disparo.

Di María, que no marcaba en Champions League desde la temporada 2020-21 con el PSG, llegó a siete goles y dos servicios en los 18 partidos que ha disputado hasta el momento en todas las competiciones.

Ya en tiempo de compensación (92) apareció el brasileño Arturo Cabral para poner el 3-1 definitivo de un taconazo con el primer balón que tocó luego de ingresar de cambio (91).

Cabral se estrenó así como goleador en la máxima competición europea.

Di María, que repitió como titular, se mantuvo los 90 minutos en el terreno de juego.

"Le dije a Rui Costa (presidente del Benfica) que (ganar) la Europa League es algo que necesito y ahora tengo otra oportunidad", señaló el 'Fideo' tras el encuentro.

También jugaron de inicio el brasileño Morato y el argentino Nicolás Otamendi, quien volvió a portar el gafete de capitán.

- Rodrygo luce en victoria del Real Madrid -

Real Madrid logró mantener el paso perfecto por la Fase de Grupos de la Champions League al imponerse al Unión Berlín (3-2) y cosechar su sexta victoria en seis partidos.

Aunque llegó al partido con el primer puesto del Grupo C asegurado, el entrenador Carlo Ancelotti envió a su mejor once a la cancha, incluido el atacante Rodrygo Goes, autor de ocho goles en los últimos diez encuentros disputados por el conjunto 'merengue'.

El brasileño fue clave para que el Real Madrid remontara después de irse al descanso 1-0 por debajo en el marcador al servir un centro al área desde un costado para que el español Joselu pusiera las tablas 1-1 (61) de un cabezazo.

Rodrygo, que disputó 80 minutos antes de ser reemplazado, cerró la primera etapa de la máxima competición europea con tres tantos y dos asistencias en seis partidos.

En total, suma nueve goles y seis asistencias en los 22 encuentros que ha disputado hasta el momento.

Por su parte, el volante uruguayo Federico Valverde salió de inicio y fue sustituido tras el descanso (46) mientras el joven argentino Nicolás Paz ingresó de cambio en la recta final del encuentro (90’).

pnv/dam/iga