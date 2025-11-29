Sudamericanos en Europa: Anselmino se estrena en Europa y Arambarri firma tanto de tres puntos

Aarón Anselmino (Argentina): El defensor central de 20 años se estrenó como goleador para el Borussia Dortmund en el Viejo Continente en el triunfo ante el Bayer Leverkusen (2-1) en la Bundesliga.

El ex de Boca Juniors adelantó al cuadro visitante (41') de un potente cabezazo en el cobro de una falta de Daniel Svensson.

El zaguero albiceleste, recientemente recuperado de una lesión muscular que lo alejó de las canchas durante mes y medio, fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro. También gozó de minutos el brasileño Yan Couto, quien ingresó de cambio en la segunda mitad (80').

Por el cuadro local vio acción el argentino Claudio Echeverri, quien disputó 74 minutos antes de salir de cambio.

El Borussia Dortmund logró mantenerse en la zona de Champions League al ubicarse en la tercera posición con 25 puntos, nueve menos que el líder, Bayern Múnich (34).

Mauro Arambarri (Uruguay): El centrocampista charrúa fue la gran figura en el triunfo del Getafe ante el Elche (1-0) el viernes en el partido inaugural de la fecha 14 de la Liga española.

Arambarri convirtió el único tanto del encuentro (56') de un remate de cabeza prácticamente desde el suelo a un centro de Kiko Femenía.

Arambarri, que suma dos dianas en la presente temporada del campeonato español, ha marcado 18 tantos en 224 partidos disputados con la camiseta del conjunto azulón.

"(Mauro) es un jugador importantísimo; es un llegador, ha hecho goles llegando de segunda línea, es muy intuitivo y tiene hambre de gol", dijo el entrenador José Bordalás.

"El otro día contra el Atlético tuvo una ocasión que pegó en un defensor. Era cuestión de tiempo y hoy ha sumado su segundo gol (en el torneo) y ojalá siga ayudándonos y aportando. Me sorprende mucho que no esté convocado con Uruguay, ya que es un jugador fantástico", agregó el preparador español.

Getafe puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas en la Liga española y llegó a 20 unidades, colocándose en la séptima posición de la tabla.

Santiago Hidalgo (Argentina), Igor Paixao y Emersonn (Brasil):

El Olympique de Marsella y el Toulouse se repartieron puntos en la Ligue de Francia (2-2) con goles sudamericanos.

El atacante brasileño Emersonn abrió el marcador (14') de un disparo raso para culminar una vistosa jugada individual. Con ello, sumó su segunda diana en la presente temporada del campeonato galo.

Su compatriota Igor Paixao se encargó de nivelar poniendo el 1-1 parcial en el marcador pasada la hora de juego (66') de un potente remate al centro de la portería, hilando su segunda jornada en el torneo viendo puerta.

Ya en tiempo de descuento (90+2'), el argentino Santiago Hidalgo puso el 2-2 definitivo de un cabezazo a un centro de Mark McKenzie, estrenándose como goleador en el torneo francés.

Con el reparto de puntos, el Olympique de Marsella se quedó en la segunda posición de la tabla con 29 puntos, mientras Toulouse se mantiene en la novena posición con 17 unidades.

Gianluca Prestianni (Argentina): El argentino de 19 años ingresó desde la banca (58') para liderar la remontada del Benfica en el triunfo ante el Nacional (2-1) en la Liga de Portugal.

El atacante venezolano Jesús Andrés Ramírez adelantó al Nacional al filo de la hora de juego (60') de un remate a una esquina de la portería desde el corazón del área.

Con ello, el futbolista vinotinto llegó a siete dianas en lo que va de la campaña.

Ya en la recta final (89'), Prestianni se encargó de poner el empate parcial 1-1 en el marcador con un potente disparo a la escuadra.

El ex de Vélez Sarsfield llegó así a dos dianas en la presente temporada del campeonato luso, ambos como suplente.

También vieron acción los argentinos Nicolás Otamendi y Enzo Barrechena.

Por el Nacional gozaron de minutos los brasileños Kaique Pereira, Zé Vitor, Matheus Dás, Liziero y Paulinho Boia.

El Benfica llegó a 28 unidades para ubicarse en la tercera posición de la tabla, a tres puntos del líder, Oporto (31).

