Sudamericanos en Europa: Antony brilla frente al Mallorca y Santiago Castro lidera remontada del Bolonia

El extremo brasileño Antony lideró al Real Betis en el triunfo ante el Mallorca (3-0) al marcar un doblete y dar una asistencia.

Por su parte, el delantero colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández firmó su segunda asistencia de la temporada.

En Italia, el Bolonia remontó para imponerse al Parma (3-1) de la mano del delantero Santiago Castro, quien facturó por partida doble.

Con el triunfo, el Bolonia extendió su racha invicta a siete partidos y logró mantenerse en la zona europea de la tabla.

Antony devuelve al Betis a la senda del triunfo

El Real Betis puso fin a una racha de dos partidos en la Liga sin conocer la victoria tras imponerse al Mallorca (3-0) en Sevilla.

El volante brasileño Antony registró un doblete y una asistencia para dejar liquidado el encuentro antes del descanso.

Antony abrió el marcador (10) de un zurdazo a un pase medido del atacante colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández que dejó sin opciones al arquero rival.

Pasada la media hora (34), el ex de Sao Paulo repitió la dosis, esta vez, combinándose con el defensor español Héctor Bellerín.

El tanto de la sentencia llegó apenas tres minutos después (37) cuando el marroquí Abde Ezzalzouli mandó la pelota al fondo de la red con un disparo a un pase medido del brasileño.

Antony llegó así a cuatro dianas y una asistencia en siete partidos disputados en el campeonato español.

"Muy feliz por los goles y la asistencia, pena que no llegó el tercero. Tenía espacio y controlé, pero el portero lo hizo muy bien", dijo el brasileño a la televisión española tras el encuentro.

Antony repitió como titular y disputó 83 minutos antes de salir de cambio.

Por su parte, Cucho Hernández se mantuvo los 90 minutos en el terreno de juego y cerró la jornada con un saldo de cuatro dianas y dos servicios en diez partidos de Liga.

También jugaron de inicio el brasileño Natan y el argentino Giovani Lo Celso, mientras el colombiano Nelson Deossa y el argentino Valentín Gómez ingresaron de cambio en la segunda mitad.

Por el Mallorca vieron acción el argentino Pablo Maffeo y el colombiano Johan Mojica, ambos como titulares.

El Betis logró ascender hasta la quinta posición de la tabla con 19 unidades, a tan sólo tres puntos del cuarto clasificado, Atlético de Madrid (22).

Castro marca un doblete en la Serie A

El Bolonia se repuso a un gol "de vestidor" para llevarse el triunfo de la casa del Parma (3-1).

El delantero argentino Santiago Castro fue la figura más destacada del cuadro visitante al contribuir con un doblete para darle la vuelta al marcador.

El cuadro comandado por Daniel Nicolini tuvo que remar a contracorriente desde el primer minuto, cuando se vio sorprendido por el español Adrián Bernabé.

Pero pasado el cuarto de hora (17’), apareció el argentino para poner la tabla de un disparo a quemarropa justo al hueco y dar tranquilidad a los suyos.

El ex de Vélez Sarsfield consumó la remontada con su segundo tanto de la noche (68’); un remate a ras de césped tras hacerse con un rebote en el área.

Con ello, llegó a cuatro dianas en los últimos tres partidos de la Serie A. El delantero repitió como titular y disputó 72 minutos antes de salir de cambio.

También salió de inicio el defensor colombiano Jhon Lucumi, quien disputó el partido completo.

Por el cuadro local fueron titulares los argentinos Lautaro Valenti, Nahuel Estévez, Mateo Pellegrino y Christian Ordóñez, quien dejó a su equipo en inferioridad numérica tras ser expulsado por doble amarilla (35’).

También gozó de minutos el brasileño Hernani, quien ingresó de cambio en la segunda parte.

El Bolonia hiló su séptimo partido sin conocer la derrota en la Serie A y logró mantenerse en la quinta posición de la tabla con 18 unidades, tres menos que el cuarto clasificado, Roma (21).

