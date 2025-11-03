Sudamericanos en Europa: Antony castiga al Mallorca y Diego Gómez brilla en la Premier

El extremo brasileño Antony fue la gran figura en la victoria del Real Betis ante el Mallorca (3-0) al marcar un doblete y dar una asistencia.

En Inglaterra, el volante paraguayo Diego Gómez facturó por partida doble el triunfo del Brighton ante el Leeds (3-0).

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Luiz Júnior – Conrado, Gabriel Magalhaes, José María Giménez – Diego Gómez, Thiago Almada, Casemiro, Antony – Giovanni Simeone, Rómulo Cardoso, Santiago Castro.

Arquero:

Luiz Júnior (Villarreal/BRA): El guardameta conquistó su quinta valla invicta en la temporada en la goleada ante el Rayo Vallecano (4-0).

El brasileño se mantiene como el portero menos goleado de la Liga con cuatro goles encajados en ocho partidos.

Defensores:

Conrado (Otelu Galati/BRA): El lateral zurdo convirtió su segundo tanto en la Superliga rumana en el triunfo ante el Hermannstadt (3-1).

Gabriel Magalhaes (Arsenal/BRA): El central contribuyó con una asistencia al triunfo ante el Burnley (2-0) con el que los Gunners se afianzaron en la cima de la tabla en la Premier League.

José María Giménez (Atlético de Madrid/URU): El central llegó a 255 partidos de Liga disputados con la camiseta rojiblanca en la victoria ante el Sevilla (3-0).

Volantes y centrocampistas:

Diego Gómez (Brighton/PAR): El futbolista de 22 años convirtió un doblete en el triunfo ante el Leeds (3-0).

"No es ninguna sorpresa que (Gómez) pueda anotar tantos goles. Necesita estar más cerca del área, porque su definición es muy buena. También es un buen cabeceador", dijo el entrenador Fabian Hurzeler tras el encuentro.

Thiago Almada (Atlético de Madrid/ARG): El volante albiceleste fue la gran figura en la victoria ante Sevilla (3-0).

El ex de Vélez Sarsfield marcó y asistió para asegurar los tres puntos luego de ingresar de cambio con poco más de 20 minutos por disputarse (58’).

Thiago Almada sumó su segunda diana en los últimos tres partidos de Liga, todos como suplente.

Casemiro (Manchester United/BRA): El centrocampista hiló su segunda jornada en la Premier League viendo puerta en la igualada ante el Nottingham Forest (2-2).

El ex del Real Madrid abrió el marcador (34’) de un potente cabezazo en un saque de esquina y llegó a tres dianas y una asistencia en lo que va de la temporada.

Antony (Real Betis/BRA): El brasileño lideró el triunfo verdiblanco ante el Mallorca (3-0) con un doblete y una asistencia.

El extremo diestro ha marcado cuatro tantos en los últimos tres partidos de Liga y suma cinco goles y una asistencia en nueve partidos disputados en todas las competiciones.

Atacantes:

Giovanni Simeone (Torino/ARG): El Cholito tuvo una destacada actuación en la igualada ante el Pisa (2-2) en la Serie A.

Simeone lideró la remontada del Toro al poner el 2-1 parcial en el marcador (42’) de un cabezazo a un centro al área.

Con ello, el argentino llegó a cuatro tantos en diez partidos disputados hasta el momento en el campeonato italiano.

Rómulo Cardoso (Leipzig/BRA): El ariete brasileño hiló su segundo partido en la Bundesliga viendo puerta en la victoria ante el Stuttgart (3-1).

El ex del Athletico Paranaense llegó a cuatro dianas y cuatro asistencias en diez partidos del campeonato alemán.

Santiago Castro (Bolonia/ARG): El delantero de 21 años fue la gran figura en la victoria a domicilio ante el Parma (3-1).

El ex de Vélez Sarsfield convirtió un doblete para que el Bolonia le diera la vuelta al marcador tras verse sorprendido en los primeros segundos del encuentro.

Castro suma cuatro dianas y una asistencia en nueve partidos de la Serie A.

pnv/mcd