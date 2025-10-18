Sudamericanos en Europa: Antony marca un doblete y Gio Simeone sella el triunfo del Torino

El volante brasileño Antony facturó por partida doble para que el Real Betis rescatara un punto del empate ante Villarreal (2-2).

Con la igualada, el cuadro blanquiverde logró mantenerse en los puestos europeos de la tabla de LaLiga.

En Italia, el delantero argentino Giovanni Simeone convirtió un golazo para que el Torino se llevara el triunfo ante el Nápoles (1-0).

El Cholito hiló su segundo partido de la Serie A viendo puerta.

Antony salva un punto para el Betis

El Betis logró rescatar el empate ante el Villarreal (2-2) gracias a un doblete del volante brasileño Antony.

El cuadro blanquiverde vino de atrás para reponerse de un 2-0 en contra en la recta final del encuentro.

Antony puso el 2-1 en el marcador (66’) de un potente disparo lejano a un servicio de Pablo Fornals.

Ya en tiempo de compensación (94’), el ex del Manchester United convirtió su segundo tanto de la noche con un remate desde el borde del área tras combinarse nuevamente con el centrocampista español.

El brasileño, que se estrenó como goleador en la presente temporada de Liga después de cinco partidos disputados, fue titular y disputó el partido completo.

"El primer gol creo que fue más difícil; estaba fuera del área, algo lejos, pero me cae bien ahí. Siempre hablo de broma con los compañeros porque he marcado muchos goles así. Muy feliz. El segundo también, hay que estar con esa mentalidad de que aunque vayamos perdiendo el partido, hay que seguir hasta el último minuto", comentó el brasileño tras el encuentro.

También salieron de inicio el argentino Valentín Gómez, el colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández y el brasileño Natan, mientras el volante argentino Giovani Lo Celso ingresó de cambio en la segunda parte (57’).

Con el punto del empate, el Betis llegó a 16 unidades, ubicándose en la quinta posición de la tabla.

"Queríamos los tres puntos, sabíamos la importancia de este partido, pero es importante no perder puntos y conseguimos el empate ante un equipo que tiene mucha calidad como el Villarreal", dijo Antony.

Por su parte, el entrenador Manuel Pellegrini dijo estar "muy satisfecho por cómo conseguimos el punto".

"Íbamos perdiendo 2-0 ante un buen equipo, en su casa, y siempre es difícil remontar", destacó el preparador chileno.

Gio Simeone tumba al Nápoles

El Torino consiguió hilar dos partidos sin conocer la derrota en la Serie A al imponerse por la mínima al Nápoles (1-0) en Turín.

El delantero argentino Giovanni Simeone fue el gran protagonista al convertir el único tanto del encuentro frente a su ex equipo.

El Cholito sentenció pasada la media hora (32’) con una vistosa acción individual. El argentino se hizo con un rechace en el corazón del área y aguantó para sacar al arquero Vanja Milinkovic-Savic y marcar prácticamente a puerta vacía de un zurdazo.

El argentino, que hiló su segunda jornada en el campeonato italiano viendo puerta, suma tres goles con la camiseta del cuadro turinés tras su llegada a préstamo por una temporada el verano pasado.

El delantero fue titular y disputó 62 minutos antes de salir de cambio.

También fue titular el arquero uruguayo Franco Israel, quien conquistó su tercera valla invicta en la Serie A. Por su parte, el delantero colombiano Duván Zapata ingresó de cambio en la recta final del encuentro (84’).

Por el cuadro visitante vieron acción los brasileños Juan Jesús y David Neres, y el uruguayo Matías Olivera.

El Torino suma ocho unidades después de dos victorias, dos empates y tres derrotas, ubicándose en el puesto 13 de la tabla.

pnv/iga