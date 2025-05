Sudamericanos en Europa: Antony rescata al Betis y Jhon Córdoba se proclama campeón en Rusia

El volante brasileño Antony facturó para que el Real Betis rescatara un punto del empate ante el Valencia (1-1).

El brasileño, que llegó a Sevilla en el mercado de enero a modo de cesión, cerró la campaña liguera con cinco dianas en 17 partidos.

En Rusia, el delantero colombiano Jhon Córdoba se proclamó campeón después de que el Krasnodar venciera al Dinamo de Moscú (3-0) en la última jornada.

El 'cafetero' contribuyó con un tanto al triunfo que aseguró que el Krasnodar consiguiera su primer título y fue nombrado MVP del torneo.

Antony cierra la campaña con un gol

El Real Betis dijo adiós a la temporada de Liga con un empate ante Valencia (1-1) luego de haber asegurado su presencia en la próxima edición de la Europa League.

El volante brasileño Antony fue la gran figura del encuentro al convertir el tanto verdiblanco.

El extremo abrió el tanteador (40) con un remate a la escuadra un servicio medido del español Isco al borde del área.

"He hecho muchos goles así, ojalá en la final (de la Conference League) marque otro igual", dijo tras el encuentro.

Antony dejó su saldo liguero en cinco tantos en 17 partidos disputados desde su llegada al club en el mercado de enero cedido por el Manchester United.

El volante se dijo "emocionado" por el "cariño de la afición" bética y expresó su deseo de permanecer en el club.

"Lo principal es estar feliz porque si no es imposible que las cosas salgan bien. Cuando lo estás, las cosas salen con naturalidad. Aquí en el Betis me duermo y me despierto sonriendo", afirmó.

Antony repitió como titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salieron de inicio el defensor brasileño Natan y el delantero Colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Por el Valencia gozó de minutos el argentino Enzo Barrenechea.

El cuadro 'blanquiverde', que disputará la final de la Conference League ante el Chelsea el próximo miércoles, puso fin a la campaña liguera con 60 unidades, luego de 16 victorias, 12 empates y diez derrotas, ubicándose en la sexta posición de la tabla.

Jhon Córdoba conquista título histórico

El Krasnodar se proclamó campeón de la Premier League rusa por primera vez en su historia tras vencer por goleada al Dinamo de Moscú (3-0).

El delantero colombiano Jhon Córdoba fue una de las grandes figuras del encuentro al convertir el tanto que abrió el marcador.

El 'cafetero' adelantó al cuadro local en los primeros compases de la segunda mitad (46). Con ello, llegó a 12 dianas y siete asistencias en 25 partidos disputados en la competición rusa y puso fin a la campaña como el máximo realizador de su equipo.

El colombiano, que disputó los 90 minutos, fue proclamado MVP del encuentro luego de liderar al ataque de los 'Toros'.

También fueron titulares los brasileños Víctor Sa, Tormena y Diego Costa y el uruguayo Lucas Olaza. Por su parte, el defensor uruguayo Giovanni González ingresó de cambio en la segunda mitad. Krasnodar cerró su temporada histórica en la primera posición con 67 unidades, una más que el Zenit de San Petersburgo (66). pnv/dr