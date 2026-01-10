Sudamericanos en Europa: Aramburu marca sobre la hora y Enciso firma doblete en Francia

Jon Aramburu (Venezuela): el lateral diestro facturó sobre la hora para que la Real Sociedad se llevara el triunfo en su visita a Getafe (2-1) el viernes.

El futbolista vinotinto puso el 2-1 definitivo en el último segundo del encuentro (96') de un cabezazo picado desde el corazón del área a un centro medido de Takefusa Kubo en el cobro de un tiro de esquina.

El venezolano, que disputó los 90 minutos del encuentro, ha marcado dos goles en 83 partidos con la Real Sociedad.

El conjunto vasco puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar en el campeonato español.

Joaquín Panichelli (Argentina) y Julio Enciso (Paraguay): el Racing de Estrasburgo goleó al Avranches (6-0) para avanzar a los octavos de final de la Copa de Francia.

El delantero paraguayo Julio Enciso firmó un doblete y el argentino Joaquín Panichelli contribuyó con un tanto y dos asistencias.

Panichelli abrió el marcador (14') de un cabezazo a un centro desde la izquierda del también argentino Valentín Barco.

Enciso duplicó la ventaja del cuadro visitante (22') luego de recibir un pase de Panichelli, girarse y acomodarse el balón para enviarlo al fondo de la red de un potente disparo.

El cuadro de Alsacia se fue al descanso con la ventaja 3-0 en el marcador por conducto del belga Diego Moreira, que definió desde cerca después de que Panichelli le bajara el balón de un testarazo.

Ya en la recta final, Julio Enciso sentenció con su segundo tanto de la tarde de un disparo desde el corazón del área (89').

Enciso fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro. El paraguayo suma tres tantos en dos partidos de la Copa de Francia.

Por su parte, Panichelli se estrenó como goleador en el torneo copero y suma doce dianas y dos asistencias en 25 partidos disputados en todas las competiciones.

El ariete fue titular y disputó 62 minutos antes de salir de cambio.

También el argentino Valentín Barco formó parte del cuadro inicial.

Emiliano Buendía (Argentina): el centrocampista albiceleste fue la gran figura en el triunfo del Aston Villa ante el Tottenham (2-1) en la tercera ronda de la Copa FA de Inglaterra al firmar un tanto y una asistencia.

"Emi" abrió el marcador con un soberbio zurdazo desde el centro del área tras acomodarse un servicio de Donyell Malen con la derecha (22').

El cuadro visitante duplicó su ventaja en los últimos segundos de la primera mitad (45') gracias a un remate de Morgan Rogers a un pase de taco del argentino.

El centrocampista, que fue titular y disputó el partido completo, llegó a seis goles y cuatro asistencias en 27 partidos disputados hasta el momento.

Santiago Hidalgo (Argentina): el futbolista de 20 años fue clave para que el Toulouse consiguiera el pase a los octavos de final de la Copa de Francia tras imponerse al Angers en la tanda de penales tras empatar (1-1).

Hidalgo marcó al poco de iniciar la segunda mitad (47') de un cabezazo a un centro de Charlie Cresswell en un saque de banda.

El ex de Independiente fue titular y disputó 85 minutos antes de marcharse con un saldo de cuatro goles y dos asistencias en 16 partidos disputados hasta el momento.

También vio acción el atacante argentino Julián Vignolo, quien fue titular por primera ocasión y se mantuvo 75 minutos en la cancha.