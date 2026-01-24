Sudamericanos en Europa: Arthur Chaves da la sorpresa en Alemania y Evanilson mantiene ritmo goleador

El defensor brasileño Arthur Chaves tuvo un debut de ensueño con la camiseta del Augsburgo al convertir un tanto en el triunfo ante el Bayern Múnich (2-1) en el derbi bávaro.

El central venía de media temporada sin ver acción con el Hoffenheim y acabó siendo la gran figura apenas dos días después de su llegada al club.

En Inglaterra, el delantero brasileño Evanilson facturó para encaminar el triunfo del Bournemouth ante el Liverpool (3-2).

Con ello, el atacante sumó su tercera diana en los últimos cuatro partidos de la Premier League.

- Arthur Chaves castiga al Bayern Múnich -

El Augsburgo dio la sorpresa de la jornada en la Bundesliga al imponerse al Bayern Múnich (2-1) en el derbi bávaro.

El defensor brasileño Arthur Chaves fue la gran figura del encuentro al contribuir con un tanto.

El central de 24 años puso el empate parcial (1-1) con un potente remate de cabeza en el cobro de un tiro de esquina (75').

"Estoy eufórico y me cuesta expresar mis sentimientos con palabras. Hace apenas dos días que llegué a Augsburgo (cedido por el Hoffenheim) y hoy conseguimos una victoria contra el Bayern Múnich. Parece cuento de hadas", dijo el zaguero a los medios del club tras el encuentro.

Chaves, que no veía acción desde mediados de septiembre, reconoció que si bien sintió "mucha presión en la cancha", el triunfo ante el gigante bávaro fue "una prueba de lo fantástico que es empezar un nuevo reto con el Augsburgo".

El brasileño fue titular y disputó 85 minutos antes de salir de cambio.

Por el cuadro local vio acción el colombiano Luis Díaz, quien disputó el partido completo.

El Augsburgo puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar, luego de tres empates y dos derrotas, para llegar a 19 puntos y colocarse en el puesto 13 de la tabla, ampliando su distancia con respecto al descenso a cuatro unidades.

- Evanilson encamina triunfo del Bournemouth -

El Bournemouth extendió su buena racha a tres partidos en la Premier League sin conocer la derrota luego de imponerse al Liverpool (3-2) en el Vitality Stadium.

El delantero brasileño Evanilson fue una de las figuras más destacadas del partido al convertir el tanto que encaminó el triunfo de las Cerezas.

Evanilson abrió el marcador (26') con una vistosa volea desde el corazón del área, enviando el balón al fondo de la red pegado a una esquina de la portería defendida por su compatriota Alisson Becker.

El brasileño sumó así su tercera diana en los últimos cuatro partidos del campeonato inglés y llegó a cinco tantos en 23 partidos disputados hasta el momento.

El ex de Fluminense fue titular y disputó 93 minutos antes de salir de cambió. En tanto, el zaguero argentino Marcos Senesi disputó el partido completo.

"Estoy muy orgulloso de los jugadores. Si estás jugando contra el Liverpool sabes que vas a sufrir, pero han competido realmente bien", dijo el entrenador Andoni Iraola a la televisión británica tras el encuentro.

Por el cuadro visitante vieron acción el argentino Alexis Mac Allister y el brasileño Alisson Becker.

El Bournemouth llegó a 30 puntos luego de siete victorias, nueve empates y siete derrotas, colocándose en el puesto 13 de la tabla.

"Estamos en una situación delicada (aún), pero queremos llegar a los 38 puntos que aseguran la permanencia y mientras más rápido lo logremos, más sencillo va a ser", dijo Iraola.