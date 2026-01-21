Sudamericanos en Europa: Caicedo sella triunfo del Chelsea y Camilo Durán marca un doblete

El centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo facturó para que el Chelsea se impusiera por la mínima al Pafos (1-0) en la Champions League.

Con ello, el equipo londinense consiguió llegar a la última fecha de la Fase de Liga como octavo clasificado en la tabla.

En Bakú, el delantero colombiano Camilo Durán marcó un doblete en la victoria del Qarabag ante el Eintracht Fráncfort (3-2).

El cafetero hiló su segunda jornada de la competición europea viendo puerta y llegó a cuatro dianas en siete partidos disputados hasta el momento.

- Moisés Caicedo brilla en Londres -

El Chelsea se impuso por la mínima al Pafos chipriota (1-0) gracias a un tanto solitario del centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo.

Caicedo sentenció con poco más de diez minutos por disputarse (78’) de un potente cabezazo desde el corazón del área a un rechace del arquero rival.

El centrocampista sumó así su segunda diana en la máxima competición europea y llegó a nueve tantos en 126 partidos con la camiseta del Chelsea.

Caicedo repitió como titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salieron de inicio los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, mientras los brasileños Estevao y Joao Pedro ingresaron de cambio en la segunda mitad.

Por el cuadro chipriota vieron acción los brasileños Bruno, Jaja y Andreson Silva.

El Chelsea llegó a 13 unidades y logró mantenerse en la octava posición de la tabla.

El cuadro londinense visitará al Nápoles en la última jornada de la Fase de Liga.

- Camilo Durán mantiene vivo al Qarabag -

El delantero colombiano Camilo Durán firmó un doblete en la victoria ante el Eintracht (3-2) con la que el Qarabag logró mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la ronda de dieciseisavos de final de la Champions League.

El cafetero abrió el marcador (4’) tras aprovechar un rebote en el área para rematar, enviando el balón al fondo de la red por el centro de la portería.

Después de que el cuadro alemán le diera la vuelta al marcador, dejando temporalmente a los 'Jinetes' fuera de la competición, el colombiano volvió a hacerse presente en la portería (80’) para poner el 2-2 en el electrónico de un disparo raso desde el corazón del área.

El delantero de 23 años sumó así su segundo partido consecutivo en el torneo continental viendo puerta para llegar a cuatro dianas y dos asistencias en siete encuentros disputados hasta el momento.

Ya en los últimos segundos (94’), el defensor azerbayano Bahlul Mustafazada puso el 3-2 definitivo en el marcador con un disparo desde cerca a un pase del defensor brasileño Matheus Silva, quien se estrenó como asistente en la presente campaña.

Durán repitió como titular y completó 91 minutos antes de ser reemplazado.

También salieron de inicio los brasileños Pedro Bicalho y Matheus Silva, y el colombiano Kevin Medina.

Por el cuadro alemán vio acción el arquero brasileño Kaua Santos.

El Qarabag logró poner fin a una racha de cuatro partidos sin ganar para llegar a diez unidades y colocarse en el puesto 18 de la tabla.

"Es una victoria para nuestra afición; felicito a nuestros jugadores, que sufrieron mucho. Demostraron no sólo deseo y agresividad, sino también disciplina en el juego", dijo el entrenador Qurban Qurbanov tras el encuentro.